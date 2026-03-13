기은세, 평창동 단독주택 이사한다…“생각보다 공사비 들어 곤란”

배우 기은세가 서울 평창동 이사 계획을 공개했다.

12일 기은세의 유튜브 채널에는 ‘이사 D-day…? 이번 집은 이렇게 꾸밀 거예요’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 그는 새로 이사할 집의 공사 진행 상황을 공개하며 인테리어 구상을 설명했다.

기은세가 선택한 새 보금자리는 자연환경이 뛰어나고 대형 주택이 많은 지역으로 서울의 대표적인 부촌 종로구 평창동에 위치한 단독주택이다. 최근에는 가수 이효리와 이상순 부부가 제주 생활을 정리하고 이곳으로 이주해 화제를 모으기도 했다.

영상에 등장한 집은 아직 인테리어 공사가 시작되지 않은 상태로, 오래된 설비를 정비하는 작업이 진행 중이었다. 기은세는 “완성된 모습만 보여드리려고 했는데 궁금해 하시는 분이 많아서 미리 이야기를 나누고 싶었다”며 공사 과정을 공개한 이유를 밝혔다.

그는 평창동으로 이사를 결정한 배경에 대해 자연과 가까운 환경을 꼽았다. 기은세는 “늘 산속에 살고 싶은 마음이 있었다”며 “집의 기운이 너무 좋았다. 산의 봉우리 기운을 받아 내가 승승장구하길 바란다”고 말했다.

특히 넓은 테라스에 대한 애정을 드러내며 “테라스에 있으면 마치 숲속에 있는 듯한 풍경이 펼쳐진다”고 설명했다. 이어 “테라스에 히노끼탕 설치도 고민 중”이라고 덧붙였다.

집 구조에 대해서도 구체적인 계획을 밝혔다. 2층은 드레스룸으로 꾸미고 1층은 거실과 다이닝 공간을 중심으로 한 메인 공간으로 구성할 예정이다. 침실과 욕실은 호텔을 연상시키는 클래식한 분위기로, 주방은 모던하면서도 한국적인 감성을 더한 콘셉트로 꾸밀 계획이라고 전했다. 현관 바닥은 직접 모자이크 작업을 할 예정이라고 밝혔다.

다만 기은세는 공사 규모가 커지면서 예상보다 비용이 늘고 일정도 지연되고 있다고 털어놨다. 그는 “빌라 공사인 줄 알고 왔던 공사팀이 집을 새로 짓는 것 같다고 할 정도”라며 “노후한 설비를 새로 설치하다보니 생각했던 것보다 비용이 많이 올라가 곤란한 상황”이라고 말했다.

기은세는 향후 공사 진행 상황을 유튜브를 통해 계속 공개할 계획이며, 완성된 집은 오는 6월쯤 공개할 예정이라고 밝혔다.

한편 기은세는 2012년 12세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼 소식을 전한 바 있다.

