이재용, 유럽 출장 후 귀국…반도체 이어 배터리 광폭 행보

이재용 삼성전자 회장이 유럽 일정을 마치고 13일 귀국했다.



출장 기간 벤츠 등 주요 독일 완성차 업체들을 만나 사업 협력 방안을 모색하며 반도체에 이어 배터리 사업으로도 경영 보폭을 넓히는 모습이다.

유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

이 회장은 이날 낮 12시 45분께 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 출장 기간 유럽 내 고객사들을 만났냐고 묻는 말에 "네"라고 짧게 답한 뒤 현장을 떠났다. 출장에는 최주선 삼성SDI 사장도 동행했다.



이 회장은 최 사장과 함께 독일 등 유럽을 방문해 벤츠를 비롯한 주요 완성차 업체들을 두루 만난 것으로 알려졌다.



최 사장은 이날 귀국길에 취재진을 만나 "유럽을 다녀왔다"며 "(벤츠 외에도) 여러 고객사를 만났다"고 말했다.



그러면서 추가 수주 가능성에 대해서는 "열심히 하겠다"고 말을 아꼈다.



삼성SDI는 BMW와 폭스바겐 등 다수 유럽 완성차 업체를 고객사로 두고 있으며, 벤츠와는 현재 전기차 배터리 공급을 위한 논의를 진행 중이다.



이와 관련해 이 회장은 지난해 11월 방한한 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장을 만나 전장(차량용 전자·전기장비) 사업을 논의하기도 했다.



이에 따라 이번 출장에서는 삼성SDI의 벤츠향 배터리 공급을 위한 추가 논의가 이뤄졌을 것으로 예상된다.



또 다수의 고객사를 잇달아 만난 만큼 추가 수주도 나올 것으로 업계에선 보고 있다.



한편 이 회장은 배터리뿐 아니라 반도체 사업도 직접 챙기고 있다.



오는 18일에는 한국을 찾는 리사 수 AMD CEO와의 반도체 사업 협력을 위한 회동 가능성도 점쳐진다.



AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아 추격을 위한 발판을 마련했다.



이런 가운데 수 CEO는 이 회장과 만나 AI 가속기 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 것이라는 예상이 나온다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지