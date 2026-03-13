이용진, 김창열에 욕했다가 사과…"15초 동안 정색"

코미디언 이용진이 과거 방송에서 김창열과 있었던 일화를 전했다.

12일 유튜브 채널 ‘입만 열면’에는 방송인 김원훈이 게스트로 출연했다.

이날 이용진은 김원훈가 무례한 개그 때문에 사이가 불편해진 사람이 있다는 주제로 이야기를 나눴다.

이용진은 과거 tvN 예능 '현장토크쇼 택시'에 출연했을 때를 회상했다. 해당 프로그램은 이영자와 김창열이 진행을 맡고 있었다.

당시 이용진은 개그 코너 '웅이 아버지'로 큰 인기를 얻고 있었지만, 방송 녹화 현장에서는 기대만큼 웃음을 끌어내지 못했다고 했다.

이에 이영자가 "너희들 노래방에서 노는 것처럼 편하게 해보라"며 "욕도 좀 하고, 창열이에게도 편하게 해보라"고 조언했다고 설명했다.

이용진은 그 말을 믿고 DJ DOC의 히트곡 'Run to you'를 틀고 "김창열! 노래 안 하고 뭐 해!"라며 욕을 했다고 전했다.

그러나 예상과 달리 김창열은 노래를 취소한 뒤 약 15초 동안 말없이 바라봤다고 한다.

이용진은 당시 상황을 떠올리며 "진짜 큰일 날 뻔했다. 정식으로 사과했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

