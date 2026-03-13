개인정보위원장 "韓美, 신뢰 기반 데이터 협력·교류 중요"

송경희 개인정보보호위원회 위원장은 13일 "(개인정보보호에 대한) 최고경영자(CEO)의 책임을 명문화한 것은 정부 입장에서 그 중요성을 강조하고 기업과 기관이 CEO의 책임을 강화하도록 유도하기 위한 것"이라고 강조했다.



송 위원장은 이날 주한 미국 상공회의소(AMCHAM) 초청으로 열린 간담회에 참석해 지난 10일 공포된 개인정보보호법 개정안에 담긴 CEO 책임 강화 규정에 관해 설명하며 이같이 말했다.

송경희 개인정보보호위원장이 지난 12일 서울 종로구에서 열린 'ISMS·ISMS-P 인증제 실효성 강화를 위한 현장 간담회'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스, 개인정보보호위원회 제공

송 위원장은 "CEO들이 그간 개인정보보호라든지 보안 투자에 대한 관심이 적었다는 평가가 많았다"며 "CEO가 반드시 관심을 갖고 (개인정보보호에 대한) 투자도 늘리면서 개인정보보호책임자(CPO)가 조직 내에서 역할을 잘하도록 지원해달라는 차원"이라고 부연했다.



송 위원장은 이날 간담회에서 국내 이용자에게 서비스를 제공하는 주요 글로벌 사업자들에게 올해 개인정보 핵심 정책 방향을 공유했다.



송 위원장은 또 인공지능(AI) 시대 신뢰 기반 데이터 활용과 개인정보 보호체계 혁신을 위한 주요 정책과제에 대해 참석자들과 의견을 나눴다.



개인정보위에 따르면 이날 간담회에는 글로벌 플랫폼·아이티(IT)·금융 등 다양한 분야의 기업들이 참석해 개인정보 보호 정책과 제도 운용에 대한 현장 의견을 전달했다.



송 위원장은 질의응답을 통해 개인정보 보호법에 대해 기업들의 궁금증을 해소하고, 해외 기업들이 국내법과 제도를 충실히 준수해 달라고 당부했다.



제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "한국과 미국 모두 AI를 핵심 경제 전략으로 추진하는 만큼 양국 간 협력을 더욱 확대할 수 있는 중요한 시점"이라며 "특히 데이터 거버넌스와 국경 간 데이터 이동 등 분야에서 상호운용성을 높이는 노력이 필요하다"고 말했다.



송 위원장도 "디지털 경제 시대에는 데이터가 국경을 넘어 흐르기 때문에 국가 간 신뢰 기반의 데이터 협력이 매우 중요하다"며 "특히 한국과 미국은 다양한 산업에서 긴밀한 협력 관계에 있는 만큼 양국의 개인정보 보호 체계를 고려한 데이터 교류 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

<연합>

