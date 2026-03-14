농협, 미래 환경변화 대비 '농축협 중장기 발전계획' 수립 추진

11일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 2026년 농축협 중장기 발전계획 수립 설명회 후 참석 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회는 11일 인구 감소와 지역 소멸 등 농축협이 직면한 환경 변화에 대응하기 위해「농축협 중장기 발전계획」수립지원 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 급격한 환경 변화 속에서 전국 농축협이 미래 성장 동력을 확보하고 지속가능한 경영 체계를 구축할 수 있도록 맞춤형 발전유형을 제시하고, 실질적인 수립 과정을 지원하는 데 목적이 있다.

이와 관련해 농협중앙회는 이날 서울 중구 본관에서 전국 농축협 임직원 100여 명이 참석한 가운데「농축협 중장기 발전계획 수립 설명회」를 개최했다. 설명회에서는 농협중앙회가 실시한 컨설팅 결과와 시범사업을 통해 도출한 모범 사례가 공유됐으며, 참석자들은 지역별 특성에 맞는 경영 전략 도출과 실행 방안 등을 중점적으로 논의했다.

정인호 농협중앙회 미래혁신실장은 “농심천심 운동 확산의 일환으로 추진되는 이번 중장기 발전계획 수립지원 사업을 통해 농업소득 향상과 지역경제 활성화, 농축협 건전경영 확보를 위한 기반이 조성될 것으로 기대한다”며 “지역 실정에 맞는 차별화된 발전 전략을 마련해 농업·농촌에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지