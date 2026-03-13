화이트데이, 여성이 받고 싶은 선물 ‘돈’·남성은 ‘사탕’ 선물 가장 많이 꼽아

게티이미지뱅크

다가올 화이트데이를 두고 남녀간 뚜렷한 생각차가 드러났다. 이날 남성은 연인에게 줄 선물로 ‘사탕’을 가장 많이 꼽았지만 여성들은 ‘돈’을 선호했다.

데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)는 오는 14일 화이트데이를 맞아 전국 만 20~39세 남녀를 대상으로 실시한 설문조사 결과 이같이 나타났다고 13일 밝혔다.

조사 결과에 따르면 화이트데이 이벤트(선물, 데이트 등)를 챙길 계획이 있다고 응답한 비율은 32.2%로 나타났다. ‘화이트데이를 챙기지 않을 예정’이라는 응답은 46.4%였다.

‘화이트데이인지 몰랐거나 관심이 없다’는 응답도 21.4%에 달하며 화이트데이가 특정 집단의 ‘선택적 기념일’에 가까워지고 있는 모습을 보였다.

이러한 가운데 선물을 주고받는 방식을 둘러싼 남녀 간 인식 차이가 뚜렷하게 드러났다.

선물 선호도 항목에서 남성 응답자가 주고 싶은 선물 1위로 꼽은 것은 ‘사탕·초콜릿류’(22.0%)였다.

이어 △현금(19.8%) △기타(16.1%) △모바일 기프티콘 및 상품권(11.1%) △꽃다발 및 편지(10.2%) 순으로 나타났다.

반면 여성이 받고 싶은 선물 1위는 ‘현금’이 39.1%로 가장 높았다.

△사탕·초콜릿류(14.8%) △모바일 기프티콘 및 상품권(10.3%) △기타(8.2%) △주얼리·지갑 등 패션 잡화(8.0%) △꽃다발 및 편지(7.9%) 순이었다.

상위 항목들이 고르게 분산된 남성 응답과 달리 여성의 선물 선호가 한 항목으로 뚜렷하게 수렴됐다.

피앰아이 관계자는 “이번 조사에서 화이트데이 상대에게 주고 싶은 선물과 받고 싶은 선물 사이의 선호 항목이 서로 다르게 나타난 점이 주목할 만하다”며 “(과거와 달리) 화이트데이를 적극적으로 챙기는 비율이 전체의 3분의 1 수준에 머물고 있다”고 말했다.

한편 화이트데이는 일본에서 시작된 기념일이다.

이날의 시초는 1977년 일본 후쿠오카의 제과업체 ‘이시무라 만세이도’가 발렌타인데이에 초콜릿을 받은 남성이 마시멜로로 보답하자는 캠페인을 벌인 것에서 비롯됐다.

이후 1980년 일본 전국사탕과자공업협동조합이 ‘화이트데이’라는 명칭을 공식화하며 3월 14일을 사탕을 주는 날로 확정했다.

여기서 ‘화이트’라는 이름은 설탕이나 마시멜로의 하얀색에서 유래했다는 설이 지배적이다.

서양에서는 이 날을 ‘원주율’을 기념하는 날로 더 유명한 것으로 전해졌다.

