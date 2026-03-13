이정현 공관위원장 “모든 책임 지고 물러난다”…국힘 지선 ‘시계제로’

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 13일 사의를 표명했다. 오세훈 서울시장이 공천 신청 추가 접수를 재차 보류한 지 하루 만이다. 6·3 지방선거를 불과 80여일 앞둔 가운데 공관위원장이 물러날 경우 당의 지선 준비에도 악영향을 미칠 것으로 보인다.

이 위원장은 이날 오전 언론 공지를 통해 “모든 책임을 제가 지고 공관위원장직에서 물러나겠다”고 밝혔다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 11일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 공천 관렴 심사 결과와 일정 등을 발표하고 있다. 뉴스1

그는 “이번 공천 과정에서 저는 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했다”며 “그러나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”고 전했다. 그러면서 “당의 단합과 지방선거의 승리를 진심으로 기원한다”고 덧붙였다.

이 위원장의 사퇴에는 오 시장의 공천 추가 신청 불발과 경선 방식에 대한 공관위 내 이견 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

정희용 사무총장은 이날 기자들을 만나 “공관위원장이 생각하는 방식과 공관위원들 사이에 약간 이견이 있었다”며 “서울 문제는 거론되진 않았지만 대구나 부산 공천 방식과 관련”이라고 설명했다. 서울시장 공천 문제와 관련된 것이냐는 질문에는 “이 위원장께 취재하셔야 할 것 같다”고 즉답을 피했다.

앞서 오 시장은 지난 8일까지였던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 공천 신청을 하지 않았다. 이후 장동혁 대표가 당내 추가 징계를 보류하겠다며 유화책을 내놓고 공관위도 12일까지 추가 공천 신청을 받기로 했지만, 오 시장은 이마저도 응하지 않았다.

오 시장은 전날 기자들을 만나 “장 대표께서 윤리위 활동이 더 이상 진도가 나가지 않는 방향으로 정리하겠다는 것을 봤는데 그 정도 가지고는 노선 전환에 해당된다고 보기는 좀 어렵다”며 “(장 대표에게) 노선 전환을 실현할 수 있는 인적인 변화가 필요하다는 말씀과 함께 이른바 혁신 선대위를 조기에 출범시키는 것이 가장 좋은 해법이 될 수 있겠다는 취지의 말씀을 전달해 드렸다”고 말했다.

국민의힘은 공천 심사 면접은 계속 진행하되, 이 위원장의 복귀를 설득한다는 방침이다. 장 대표는 이날 기자들에게 “9시10분쯤 보고를 받았고, 바로 연락을 드렸는데 전화기가 꺼져 있다”며 “연락이 닿는 대로 이 위원장을 만나뵙고 말씀을 듣고록 하겠다”고 설명했다.

