완판 릴레이 ‘쌤페스타’…한샘, 온라인 매출 최대 82% 급증

3월 이사와 혼수 시즌이 본격화되면서 집 안 분위기를 바꾸려는 소비자들의 발걸음이 빨라지고 있다. 부동산 경기 침체 속에서도 한샘의 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘쌤페스타’는 온라인 매출 최대 82% 증가라는 성과를 내며 봄 인테리어 수요를 빠르게 흡수하는 모습이다.

한샘은 쌤페스타 시작 직후인 3월 3일부터 8일까지 매출을 분석한 결과, 온라인 채널인 ‘한샘몰’의 서재·자녀방 카테고리 일 평균 매출은 직전 행사 대비 82% 증가했다고 13일 밝혔다.

옷장과 수납 가구 매출도 72% 늘며 봄철 정리·이사 수요가 집중된 것으로 나타났다. 매주 월요일 진행되는 ‘월요2배딜’에서는 ‘샘키즈 수납장’과 ‘어폰 천연가죽 리클라이너 소파’가 판매 시작과 동시에 완판되며 인기 제품의 공급 속도를 따라가지 못하는 ‘줄품절’ 현상도 이어졌다.

오프라인 매장 역시 상승 흐름을 보였다. 인테리어 공사 상담 고객은 24% 증가했고, 가구 계약액은 16% 늘었다. 특히 학생방 가구 계약액은 109% 급증했으며, 시그니처 인피니 붙박이장은 55%, 스위브 소파는 50% 각각 상승했다.

업계에서는 주요 전략 매장에 주력 상품을 전면 배치하고 소재와 기능을 직접 비교하도록 한 ‘체험 강화 전략’이 소비자의 구매 결정 속도를 높인 것으로 보고 있다. 가격 경쟁 중심이던 가구 시장이 실제 체험 기반 소비로 이동하는 흐름이 나타나고 있다는 해석도 나온다.

한샘 관계자는 “이사·혼수·입주 등 실수요 시기에 맞춘 상품 구성과 체험 중심 매장 전략이 고객 반응으로 이어지고 있다”며 “남은 기간 가구와 인테리어 공사 전 영역에서 혜택이 집중될 것”이라고 말했다.

