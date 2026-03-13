유가 쇼크에…코스피 5500선 밑돌고 환율 1490원 넘어

국내 금융시장은 13일 중동 정세와 국제 유가 흐름에 민감하게 반응했다.



이란 사태 장기화 우려에 따른 위험 회피 심리로 주가가 급락하고 환율이 급등하는 상황이 되풀이됐다.



이날 유가증권시장에서 코스피는 오전 9시 30분 현재 5,466.98로, 전날보다 116.27포인트(2.08%) 떨어졌다.

코스피가 하락 출발한 13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다.

삼성전자[005930](-2.55%), SK하이닉스[000660](-2.47%), 현대차[005380](-2.11%) 등 시가총액 상위 종목이 모두 하락하고 있다.



코스닥지수(1,140.31)도 8.09포인트(0.70%) 내렸다.



같은 시각 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전날보다 7.1원 오른 1,488.3원이다.



환율은 전날보다 9.4원 오른 1,490.6원으로 출발한 직후 1,492.1원까지 치솟았다. 이후 1,480원대 후반에서 소폭 등락 중이다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스가 이날 오전 7시께 99.744까지 뛰는 등 달러 강세가 이어지고 있다.



간밤 이란 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이는 "호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용해야 한다"고 첫 공식 성명을 발표했다.



이에 국제 유가가 급등했다. 5월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 100.46달러로 9.2% 상승했고, 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 95.73달러로 9.7% 올랐다.



미국 뉴욕 증시에서 3대 지수는 일제히 하락 마감했다.



다우존스30산업평균지수는 1.56%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.52%, 나스닥종합지수는 1.78% 각각 내렸다.



국고채 3년물 금리는 연 3.306%로, 4.1bp 상승 중이다.



가상자산은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.



업비트에서 비트코인 1개는 전날보다 1.65% 오른 1억492만원에 거래되고 있다. 이더리움은 2.9% 오른 312만1천원이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지