박신혜, 한부모가정 위해 1억원 기부…"'미쓰홍' 통해 현실 마주해"

배우 박신혜가 한부모가정을 위해 1억원을 기부했다.

13일 국내 최초의 국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책(회장 최창남)은 박신혜 홍보대사가 2012년부터 글로벌 팬들과 함께해 온 ‘별빛천사 프로젝트’의 일환으로 한부모가정 지원을 위한 후원금 1억원을 기탁했다고 밝혔다.

박신혜가 한부모가정을 위해 1억원을 기부했다. 희망친구 기아대책 제공

이번 후원은 3월 8일 종영한 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에서 ‘홍금보’ 역을 맡았던 박신혜가 작품 속 역할을 통해 한부모가정의 삶과 어려움에 대해 공감하게 된 것을 계기로 이루어졌다.

극 중 김미숙-김봄을 통해 마주한 현실적인 고민과 책임의 무게가 실제 도움이 필요한 가정에 대한 관심으로 이어졌다는 설명이다.

기아대책은 이번 후원을 통해 경제적·정서적 어려움을 겪는 한부모가정을 대상으로 생계 및 양육 지원 등 실질적인 도움을 제공할 계획이다. 특히 양육과 생계를 동시에 책임져야 하는 한부모가정의 부담을 덜고, 자녀들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 예정이다.

'언더커버 미쓰홍' 대본 리딩 중인 박신혜. 솔트 엔터테인먼트 공식 인스타그램 캡처

박신혜 측은 “‘언더커버 미쓰홍’ 301호 기숙사에서 미숙과 봄이의 현실과 마주하며 그와 같은 고민과 어려움을 겪는 한부모가정에 도움과 온기를 전하고 싶었다”고 전했다.

한편, 배우 박신혜는 2011년 기아대책과 첫 인연을 맺고, 홍보대사로 활동하며 국내외 소외계층 지원에 앞장서 왔다.

2012년 시작된 ‘별빛천사 프로젝트’는 어려운 환경에서 살아가는 아이들을 돕기 위해 박신혜, 박신혜 팬클럽 별빛천사, 소속사 솔트 엔터테인먼트, 기아대책과 전 세계 팬들이 함께 만들어가고 있는 선행 프로젝트다.

배우 박신혜. tvN 제공

2012년 2016년에는 기아대책과 함께 아프리카 가나와 필리핀 마닐라에 다목적 교육센터 ‘신혜 센터’를 건립해 현지 아동의 건강한 성장을 지원했으며, 국내에서는 2020년 지역아동센터 개보수 지원 사업을 통해 아이들에게 쾌적한 학습 공간을 선물한 바 있다. 2025년에는 겨울철 취약계층을 위한 난방비를 지원했다.

작품을 통해 배우로서 한 단계 더 성장한 박신혜가 사회 구성원으로서 한 발짝 더 나아가 선한 영향력을 확장하는 모습에 앞으로의 행보가 더욱 기대된다.

