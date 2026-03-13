패럴림픽 휠체어컬링 혼성팀도 4강행…'부부 메달' 정조준

한국 휠체어컬링 혼성 대표팀이 홈 텃세를 극복하고 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 4강에 진출해 메달을 바라보게 됐다.

남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 한국 대표팀은 12일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 최종 9차전에서 안방 팬들의 일방적인 응원을 받은 개최국 이탈리아를 6-5로 이겼다.

코르티나담페초=공동취재단

이로써 예선 최종합계 5승 4패가 된 한국은 캐나다(9승)와 중국(8승 1패), 스웨덴(5승 4패)에 이은 4위로 준결승에 진출했다. 10개 팀이 출전한 휠체어컬링 혼성팀 종목은 라운드 로빈 방식으로 총 9경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다. 믹스더블 종목에서 은메달을 딴 한국은 휠체어컬링에서 또 한 번 메달을 노릴 수 있게 됐다.

준결승 4장의 티켓 중 이미 3장의 주인공이 정해진 상황에서 치러진 이날 예선 최종전은 결승보다도 치열했다. 한국과 이탈리아 모두 4승 4패의 기록으로 이날 최종전의 승자가 마지막 남은 4강 티켓을 가져갈 수 있었기 때문이다.

이런 탓에 경기는 역전과 재역전을 거듭하는 접전을 펼쳤다. 1엔드 선공이던 한국은 2점을 내주며 경기를 시작했지만, 2엔드에서 바로 3점을 따냈다. 엎치락뒤치락하던 승부는 결국 마지막 엔드인 8엔드에서 결정됐다. 5-5 상황에서 맞이한 8엔드에서 한국은 엔드 초중반까지 이탈리아 공격에 주춤했지만, 후반부 상대 실수를 놓치지 않고 1점을 추가하며 결국 4강 티켓을 따냈다.

이현출은 “8엔드에서 내 샷이 사실 생각한대로 가지 않았는데, 행운이 우리에게 오려고 했는지 결과가 좋았다”며 “팀원이 모두 한 마음으로 4강 진출을 바랐기 때문에 하늘이 도운 것”이라고 말했다. 차진호는 “사실 최종전보다는 좀 더 빨리 4강 진출을 확정지었어야 하는데, 빙질 등 우리 생각이랑 좀 달랐던 것이 있어 애를 먹었다”며 “이제 메달권에 왔으니 꼭 메달을 목에 걸고 싶다”고 말했다.

이날 승리한 한국은 13일 이번 대회 예선 9경기 전승을 거두며 예선 1위로 올라온 캐나다와 결승행 티켓을 놓고 맞붙는다. 한국은 예선에서 캐나다에 3-6으로 졌다.

혼성팀의 준결승 진출로 ‘부부 동반 메달’ 획득에도 관심이 쏠린다. 앞서 휠체어컬링 믹스더블에서 백혜진(경기도장애인체육회)이 은메달을 획득한 가운데, 남편인 남봉광이 혼성팀 종목에서 메달 사냥에 나선다. 남봉광은 “아내 백혜진 선수가 은메달을 땄기 때문에 나 역시 캐나다를 넘어 꼭메달을 목에 걸 것”이라며 “부부 동반 메달 목표를 반드시 이루겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지