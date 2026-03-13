‘오너 리스크’ 털고 310억 푼다…남양유업, 흑자 전환 후 대규모 주주환원

한때 ‘오너 리스크’의 상징처럼 불리던 남양유업이 이제는 주주환원을 전면에 내세우며 체질 변화를 선언했다. 숫자로 확인되는 변화라는 점에서 시장의 시선도 달라지고 있다.

남양유업 제공

13일 남양유업에 따르면 전날 이사회를 열고 결산배당과 특별배당, 자사주 취득을 포함한 약 310억원 규모 주주환원 방안을 추진하기로 했다. 지난해 영업이익과 순이익이 모두 흑자로 돌아선 직후 나온 결정이라는 점에서 단순 이벤트성 조치가 아니라는 해석이 나온다.

이번 환원책의 핵심은 약 82억원 규모 특별배당이다. 재원은 홍원식 전 회장 일가가 횡령·배임 관련 재판 과정에서 회사 측에 맡긴 피해 변제 공탁금이다. 회사는 이를 내부 유보로 남기지 않고 전액 주주에게 돌려주는 방식을 택했다.

여기에 결산배당 약 30억원이 더해지면서 총배당 규모는 약 112억원 수준으로 확대됐다. 배당성향도 40%대를 웃도는 수준으로 올라섰다. 남양유업 측은 배당 설계 과정에서 세제 요건을 고려해 주주들의 세 부담 완화 가능성도 검토했다고 설명했다.

시장에서는 이번 조치를 ‘과거 리스크 이미지에서 벗어나려는 상징적 결정’으로 평가하는 분위기다. 다만 실제 기업 신뢰 회복 여부는 향후 실적과 주주 정책의 지속성이 좌우할 것이란 전망이 많다.

주가 부양을 위한 자사주 매입 카드도 동시에 꺼냈다. 남양유업은 200억원 규모 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고 매입 물량을 원칙적으로 소각하는 방안을 추진하기로 했다. 유통 주식 수 감소를 통해 주당 가치 상승 효과를 노린 조치다.

최대주주인 한앤코 측 역시 시장 유동성 변화를 고려한 대응 방안을 검토 중인 것으로 전해진다. 자사주 소각 이후 거래 물량이 급감할 가능성에 대비한 조치라는 해석이 나온다. 다만 구체적인 실행 방식은 향후 공시와 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.

남양유업은 최근 연결 기준 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자로 돌아서며 실적 회복의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이번 환원책은 이 같은 경영 성과를 바탕으로 주주와 이익을 공유하겠다는 의지를 드러낸 조치로 읽힌다.

증권가에서는 “대규모 환원 자체보다 지속 가능한 배당 정책이 자리 잡는지가 핵심 변수”라는 평가가 나온다.

일회성 이벤트에 그칠 경우 효과는 제한적일 수 있지만, 안정적 실적 흐름이 이어진다면 기업 가치 재평가로 연결될 가능성도 거론된다. 오는 27일 예정된 정기 주주총회는 이러한 변화의 첫 시험대가 될 전망이다.

