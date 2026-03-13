로제 '아파트' 뮤비 조회수, 블랙핑크 '뚜두뚜두' 넘겼다

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제(박채영)가 미국 팝스타 브루노 마스(40)와 지은 '아파트(APT.)' 뮤직비디오가 K-팝 여성 아티스트 뮤직비디오 중 가장 많이 본 뮤직비디오에 등극했다.

13일 K-팝계에 따르면, 로제·마스 '아파트' 조회수는 전날 오후 블랙핑크 '뚜두뚜두' 조회수를 제치고 유튜브 역사상 K-팝 여성 아티스트 중 가장 많이 본 뮤직비디오가 됐다.

이날 오전 7시 현재 로제·마스 '아파트' 조회수는 23억7600만뷰, 블랙핑크 '뚜두뚜두' 조회수는 23억7500만뷰다.

블랙핑크 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오는 가수 싸이 '강남스타일'을 제외하고 K-팝 중 처음으로 유튜브에서 20억뷰를 돌파한 뮤직비디오다.

로제·마스 '아파트'는 지난해 9월 K팝 뮤직비디오 중 최단 기간 20억뷰를 찍었다. 2024년 10월18일 공개된 지 약 335일 만이었다.

로제·마스의 '아파트'는 각종 K-팝 역사를 다시 쓰고 있다.

앞서 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 받았다.

로제·마스 '아파트'는 또한 국제음반산업협회 '2025 IFPI 올해의 글로벌 베스트셀링 싱글(Global Single of the Year 2025)' 1위를 차지했다. 해당 차트에서 K-팝이 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.

또한 로제는 K-팝 가수 처음으로 영국 대중음악 최고 권위의 시상식 '2026 브릿 어워즈(The BRIT Awards)'에서 수상했다. 최근 '제46회 브릿 어워즈'에서 '아파트'로 '올해의 인터내셔널 송(International Song of the Year)' 부문을 차지했다.

