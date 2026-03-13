검색

“진짜 워니가 다 했네”…버저비터 3점슛 꽂은 자밀 워니 “팀 에너지 다시 살아나”

입력 : 수정 :
권준영 기자 kjykjy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

서울SK 자밀 워니가 상대 팀인 원주DB헨리 엘런슨을 앞에 놓고 날카로운 슛을 구던지고 있다. KBL 제공
서울SK 자밀 워니가 상대 팀인 원주DB헨리 엘런슨을 앞에 놓고 날카로운 슛을 구던지고 있다. KBL 제공

“진짜 우리 워니가 다 했네.”

 

한 경기에서 무려 36점을 득점한 서울SK 자밀 워니가 코트 위를 펄펄 날았다.

 

프로농구 서울 SK는 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 2025-~2026 LG전자 프로농구 6라운드 원주DB와의 경기에서 89-68로 승리했다.

 

이날 경기의 하이라이트는 단연 워니의 ‘원맨쇼’였다. 이날 36점과 함께 14개의 리바운드를 잡아내며 잠실의 왕 다운 퍼포먼스를 선보였다. 이날 경기에서 워니는 36점(14리바운드·3어시스트) 더블더블 활약으로 팀 승리에 핵심적인 역할을 담당했다.

 

워니는 경기가 끝난 뒤 취재진과 만나 “승리를 해서 기분이 좋다. 1달 만에 홈 팬들 앞에서 경기해서 의미가 있다”며 “남은 경기까지 최선을 다할 것”이라고 각오를 밝혔다.

 

이어 그는 “매 경기마다 집중을 하는 게 중요다고 생각한다”면서 “경기를 하다 보면 이길 수도, 질 수도 있다. 당연히 이기면 기분이 좋겠지만, 부상 없이 좋은 분위기를 이어가 플레이오프(PO)까지 가면 좋을 것 같다”고 바람을 전했다.

 

그러면서 “우리가 한국농구연맹(KBL)을 대표해서 나가는 만큼, 좋은 경기 기량을 보이고 싶다”며 “일본, 대만 등 리그의 좋은 팀이 나오다 보니 우리가 밀리는 모습도 있지만, 그럼에도 최선을 다해 뛰어난 경기력을 보여주고 오겠다”고 덧붙였다.

 

이날 경기에서 버저비터 3점슛을 성공시킨 데 대해 워니는 “훈련할 때 끝나고 던졌던 게 많이 연습이 됐지 않았나 생각한다”며 “버저비터 3점슛이 들어가면서 팀의 에너지가 살아났다. 승리의 원동력이 된 것 같다”고 흡족해했다.

 

프로농구 서울SK 자밀 워니가 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 원주DB와의 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 경기에서 득점한 뒤 세리머니를 펼치고 있다. KBL 제공
프로농구 서울SK 자밀 워니가 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 원주DB와의 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 경기에서 득점한 뒤 세리머니를 펼치고 있다. KBL 제공

매 경기마다 최선을 다하는 솔선수범으로 팀을 이끌어가고 싶다는 바람도 내비쳤다. 그는 “대릴 먼로나 그 외 다른 선수들이 이야기를 통해 팀의 분위기를 이끈다면, 저는 경기에 들어가거나 연습할 때 최선을 다하는 모습을 보여주고 싶다” “모든 선수가 저를 따라 하고 있다고 생각한다. 나의 위치에서 내가 할 수 있는 부분을 끝까지 하면서 선수들과 깊은 커뮤니케이션을 하고 싶다”고 힘주어 말했다.

 

전희철 SK 감독은 경기가 끝난 뒤 미디어 브리핑을 통해 “알바노가 네 번째 파울에 걸렸을 때 상대 팀(DB)이 많이 흔들리는 모습이었다. 그 타이밍을 노려 우리가 더 편하게 흐름을 가져올 수 있었다”면서 “상대 팀이 흐름을 완전히 잃어버린 느낌이었다”고 승부처를 밝혔다. 전 감독은 이날 승리의 기세를 이어 팀의 목표를 2위로 세웠다.

 

반면 김주성 DB 감독은 “(우리 팀이) 템포가 빠른 농구를 하려고 노력했다. 전반전에서는 나름 잘 풀어가서 좋았다”며 “다만 아쉬운 부분은 역전할 수 있었던 기회가 있었지만 자유투 미스와 상대 팀과 리바운드 싸움에서의 패배”라고 평가했다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

에스파 닝닝 '깜찍한 볼콕'
  • 에스파 닝닝 '깜찍한 볼콕'
  • 트와이스 사나 '아름다운 미소'
  • 김태리 '당당한 손하트'
  • 손나은, 완벽 미모