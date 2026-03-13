임태희 경기교육감 “새로운 청렴은 정확·신속·친절”…릴레이 설명회

임태희 경기도교육감이 “새로운 시대의 청렴은 정확·신속·친절”이라며 “청렴한 경기교육 2.0 시대를 함께 만들어가자”고 제안했다.

임태희 경기도교육감이 ‘찾아가는 청렴소통 릴레이 설명회’에서 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공

임 교육감은 12일 도교육청 북부청사에서 열린 ‘찾아가는 청렴소통 릴레이 설명회’에서 이같이 밝혔다. 이 행사는 국민권익위원회와 도교육청이 함께 개최했다.

청탁금지법 시행 10주년을 맞아 열린 행사에선 교육 현장의 관련 법률 이해도를 높이고 실무 적용력을 강화하기 위한 온·오프라인 강의가 병행됐다. 대면 교육에는 교육지원청의 감사·인사·계약·체육 분야 담당자가 참석했고, 각급 학교 교장과 행정실장 등은 유튜브 생중계를 지켜봤다.

이날 권익위 청탁금지제도 담당자는 청탁금지법 시행 10년 성과를 주제로 교육 분야 맞춤형 사례를 특강 형식으로 설명했다. 교육 현장에서 반복적으로 제기되는 주요 사례를 공유하고 실무진의 궁금증을 해소했다.

경기도교육청이 국민권익위원회와 공동으로 개최한 ‘찾아가는 청렴소통 릴레이 설명회’. 경기도교육청 제공

도교육청은 이번 설명회를 계기로 교육 현장에서 체감할 수 있는 청렴 문화 확산에 주력할 계획이다.

임 교육감은 고려말 이규보의 일화에서 유래한 뇌물 지칭어 와이로'(蛙利鷺)를 언급하며 청렴의 기준을 강조했다. 그러면서 “경기교육가족이 청렴을 정확하게 인지하고 지켜낼 것으로 믿는다”고 강조했다.

