중동發 물가 급등…경기 광주시, ‘물가 안정 대책 전담반’ 운영

경기 광주시가 이른바 ‘중동 리스크’가 국내에 확산하는 가운데 이에 대응하기 위한 ‘지역 물가 안정 대책 전담반’을 꾸렸다고 12일 밝혔다.

광주시에 따르면 방세환 시장이 주관하는 전담반은 태스크포스(TF) 형식으로 출범해 비상 대응 체계를 주도한다. 부서 단위 대응을 벗어나 시 전체 행정력을 결집하는데 무게를 뒀다.

광주시청

이번 전담반은 △유가·물가 실태 조사 및 불공정 거래 차단 △내수 소비 진작 △민생 현장 소통 강화의 3대 전략을 기반으로 운영된다.

우선 시는 휘발유 등 에너지 가격과 주요 생필품 동향을 상시 점검하고, 점검 결과를 시 누리집에 정기적으로 공개할 방침이다.

가격표시제 위반이나 매점매석 등 유통 질서를 어지럽히는 행위는 현장 점검을 거쳐 엄정 대응한다.

지역 상권을 위한 소비 진작 정책도 내놓았다. 이달 20일부터 열흘간 이어지는 ‘경기살리기 통큰 할인’ 기간에는 경안시장 등 주요 상권 7곳에서 광주사랑카드 이용자에게 구매액의 최대 20%를 환급해 준다.

아울러 저렴한 가격을 유지하는 ‘착한가격업소’ 이용을 독려하기 위해 기존 월 1회였던 ‘외식업의 날’을 주 1회로 늘린다.

방 시장은 “대외 경제 불확실성이 커짐에 따라 시민들의 경제적 부담을 덜기 위해 전담반을 편성했다”며 “물가 상승 압력이 강해진 만큼 현장을 발로 뛰면서 시민들이 체감하는 고통을 덜어내겠다”고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지