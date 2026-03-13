영등포 ‘공공시설 무료 셔틀’ 달린다

서울 영등포구가 교통약자의 이동 편의를 증진하기 위해 ‘공공시설 무료 셔틀버스’를 도입한다. 앞서 구는 설문조사를 통해 주민 의견 수렴에 나설 예정이다.



12일 구에 따르면 이번 조사는 주요 이용 공공시설, 셔틀버스 도입 필요성, 선호 운행 시간, 이용 의향 등 총 12개 문항으로 구성된다. 조사 기간은 20일까지다.



영등포구민과 관내 공공시설 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 구청 홈페이지 온라인 설문조사 게시판이나 각 동 주민센터에 비치된 설문지를 통해 의견을 제출하면 된다. 구는 설문조사 결과를 바탕으로 교통 불편 사항을 분석하고, 노선 선정위원회 심의 등을 거쳐 최적의 운행 경로와 배차 간격 등을 조정할 계획이다.



셔틀버스는 1개 노선에 차량 6대를 투입하는 방안이 검토되고 있다. 영등포구 보건소와 구립 영등포노인종합복지관, 영등포 제1·2스포츠센터, 영등포문화원 등 주민 이용이 많은 공공시설이 노선에 포함될 예정이다. 버스는 10월 운행을 목표로 준비 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지