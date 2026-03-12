‘윙크’하고 이것도 성희롱?… 6.3지선 앞두고 천안 기초의원 자질 도마

민선 지방의회 역사가 30년이 넘었지만 외유성 해외 출장에 성추행 논란, 막말 발언 등 기초의원의 자질 시비가 끊이지 않고 있다.

12일 천안시 의회 등에 따르면 여성의원인 A의원은 B의원을 성추행 혐의로 경찰에 고소했고, 윤리위원회 제소를 요청하는 등 파문이 확산하고 있다. 임시회의가 끝난 뒤 단체 사진을 찍는 과정에서 “뒤로 가라”는 직원의 안내 직후 신체 접촉이 발생했다는 게 A의원의 주장이다. B의원은 고의가 아니다는 입장으로 알려졌다.

충남 천안시의회. 세계일보 자료사진

특히 이후 A의원은 공식사과를 받고 싶다는 의사를 밝혔고, 이후 다른 시의원은 윙크하는 시늉과 함께 ‘이것도 희롱이냐’고 말해 2차 가해 논란이 이어졌다.

천안시 의회를 둘러싼 논란은 처음이 아니다. 시의원 22명은 1억7000만원을 들여 유럽 연수를 다녀와 외유성 논란을 빚었고, 동료 의원에게 욕설이 담긴 문자 메시지를 보내 물의를 일으킨 시의원도 있었다. 천안시의회는 국민권익위원회의 종합청렴도 평가에서 지난해 가장 낮은 등급인 5등급에 머물렀다.

천안시만의 문제는 아니다. 논산에선 간부급 공무원이 한 시의원에게서 그만두라는 막말을 들었다고 폭로하며 공방을 벌이고 있고, 보령시의회에서도 시의원이 회기 중 청년 세대를 비하하는 발언을 한 사실이 알려져 사퇴를 요구하는 목소리가 나오는 등 기초의원의 자질 시비가 끊이지 않고 있다.

