서울시립대, 서울투자진흥재단과 업무협약…AI 등 전략산업 육성, 글로벌 기업 서울 진출 지원한다

서울시립대학교가 서울투자진흥재단과 업무협약을 맺고 투자 유치 등을 위한 상호 협력체계를 구축한다.

서울시립대 제공

서울시립대는 지난 11일 대학본부 총장실에서 서울투자진흥재단과 업무협약을 맺었다고 12일 밝혔다. 이번 협약은 양 기관이 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 외국인투자기업 및 글로벌 기업의 서울 진출을 지원하고, 인공지능(AI) 등 서울시 전략산업 분야의 기업 유치, 인재 양성, 연구개발(R&D) 협력을 통해 지역 경제 활성화와 산업 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 △인공지능(AI) 등 전략산업 기업 유치 및 정착 지원 △전략산업 분야 인재 양성 및 채용 연계 △산학협력 R&D 및 기술 교류 △전략적 정보 공유 및 네트워크 구축 등이다.

양 기관은 서울 진출 초기 단계인 외국인 투자기업을 대상으로 서울시립대의 교육·연구 인프라를 활용해 정착을 지원한다. 세무·회계·법률 자문 서비스와 연계도 통해 기업이 안정적으로 안착하도록 도울 계획이다. 또 첨단학과와 연계해 AI 등 전략산업 분야의 실무형 인재를 양성하고, 외국인 투자기업과 학생 간 인턴십 운영 등 채용 연계를 강화한다.

서울시립대 제공

양 기관은 글로벌 기업과 대학 연구소 간 공동 R&D를 추진하고, 기술 세미나 공동 개최 등을 통해 산학협력 기반의 혁신 생태계를 조성할 예정이다. 국내외 투자 동향과 산업 데이터 공유, 보유 네트워크의 상호 활용 등 협력 체계도 지속 확대해 나가기로 했다.

원용걸 서울시립대 총장은 “이번 협약은 대학의 연구역량과 서울투자진흥재단의 투자 유치 전략을 연계해 AI 등 첨단 전략산업 분야에서 실질적 성과를 창출하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 기업과의 협력을 통해 학생들에게 새로운 진로 기회를 제공하고, 서울 경제의 지속 가능한 성장에 기여하겠다”고 밝혔다.

