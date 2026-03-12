검찰, '캄 송환' 보이스피싱 조직원들에 징역 3∼25년 구형

검찰이 캄보디아에서 전화금융사기(보이스피싱) 행각을 벌이다가 국내로 송환된 조직원들에게 중형을 구형했다.



검찰은 12일 대전지법 홍성지원 제1형사부 심리로 열린 A(29)씨 등 기업형 국제 보이스피싱 조직원 44명에 대한 범죄단체가입 등 혐의 사건 결심 공판에서 징역 3∼25년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

지난 2025년 10월 대전지법 홍성지원에서 열린 영장실질심사 출석하는 캄보디아 송환 피의자들. 연합뉴스

이들은 2024년 6월부터 지난해 7월까지 '부건'으로 알려진 총책 B(조선족)씨가 캄보디아·태국 등에서 운영 중인 국제 보이스피싱 조직의 콜센터에서 전기통신금융사기에 가담해 피해자 110명으로부터 약 94억원을 받아 챙긴 혐의로 기소됐다.



로맨스스캠부터 검사 사칭 전화금융사기, 코인 투자 사기, 관공서 노쇼 등 다양한 범행을 저지르다 캄보디아 현지에 구금돼 있다가 지난해 10월 국내로 송환됐다.



피고인들은 피해자를 유인하는 '채터', 전화 유인을 맡은 'TM', 피해금 입금을 유도하는 '킬러'로 등으로 구성됐으며 수법 교육과 실적을 관리하는 팀장도 포함됐다.

