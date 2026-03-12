부안 격포 관광개발 사업 착공…18홀 골프장·67실 호텔 건립

전북 부안 격포 일대 대규모 관광개발 사업이 본격화됐다.

부안군과 대일변산관광개발은 12일 부안영상테마파크 잔디광장에서 격포 관광개발 사업 착공식을 개최했다. 행사에는 권익현 부안군수와 김호석 대일개발그룹 회장 등 관계자들이 참석했다.

권익현 전북 부안군수(왼쪽 8번째)와 김호석 대일개발그룹 회장(〃9번째) 등이 12일 부안영상테마파크 잔디광장에서 열린 격포 관광개발 사업 착공식에서 시삽을 하고 잇다. 부안군 제공

업체는 격포 지역에 18홀 규모의 골프장과 67실짜리 호텔을 조성할 계획이다. 시설이 완공되면 국내외 체류형 관광객을 유치하고, 지역경제 활성화를 도모하는 데 도움이 될 것이라는 기대다.

김호석 대일변산관광개발 회장은 “오랜 준비 끝에 사업을 추진하게 돼 뜻깊다”며 “변산반도의 자연과 조화를 이루는 관광시설을 만들어 부안이 해양 관광도시로 도약하는 데 보탬이 되도록 할 것”이라고 밝혔다.

권익현 부안군수는 “관광시설이 운영되면 지역 상권 활성화와 양질의 일자리 창출에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 사업은 2020년 9월 민간사업자 모집 공고를 시작으로 2024년 8월 변산지구 관광휴양형 지구단위계획 결정·고시를 마쳤다. 이달 골프장과 호텔 조성에 필요한 인허가 절차도 모두 마무리되면서 사업 추진 기반이 마련됐다.

