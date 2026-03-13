[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 13일 (금요일) 61년생, 허리·위장 이상 신호 올 수 있다

96년생: 상호간에 도움이 된다면 이상적인 만남이다. 84년생: 직장에서 좋은 일이 일어난다. 72년생: 부지런하고 활력 넘치는 사람을 만나라. 60년생: 부부간에 갈등이 생기는 운이다. 48년생: 아랫사람을 챙기고 단결을 도모하라. 36년생: 육체적인 질환은 완쾌되는 운이다.

97년생: 윗사람의 실수는 표현을 완곡히 해야 좋다. 85년생: 남의 일에 괜히 끼어들지 마라. 73년생: 대부업 부동산업 건축업은 광고에 성과가 있다. 61년생: 요통과 위장에 주의해야 할 운이다. 49년생: 모호하게 처신하면 힘들게 진행될 수 있다. 37년생: 순환기 계통을 조심하고 피로를 풀어라.

98년생: 많은 의견을 수렴하며 마음을 열고 귀를 열면 길하다. 86년생: 좋은 아이템은 있으나 실천에 어려움이 따른다. 74년생: 임자 있는 사람은 단념해야 현실적이다. 62년생: 시간에 쫓겨 결정하면 문제를 내포한다. 50년생: 한번은 겪어야하니 생소한 일도 진행하라. 38년생: 웃으면 복이 오니 짜증내지 말라.

99년생: 방치한다고 해결 안된다면 당차게 대응하라. 87년생: 끝까지 최선을 다하고 결과를 기다려라. 75년생: 어려움을 겪고 있을 때 도움이 온다. 63년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 51년생: 안전과 실익을 우선으로 삼아라. 39년생: 큰 거래는 삼가되 재확인이 꼭 필요하다.

00년생: 노력에 따른 결실을 얻는 운이다. 88년생: 너무 큰일에만 매달리지 말아야 한다. 76년생: 가벼운 마음으로 시작한 일이 어려워진다. 64년생: 의류업 학원업 가구업은 광고에 성과가 있다. 52년생: 성과없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 40년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 조금 늦추어라. 28년생: 사소한 정보도 선택해서 취하라.

01년생: 우수한 능력을 발휘하고 주위의 부러움이 따른다. 89년생: 고인 물은 언젠가는 썩는 법이다. 77년생: 떠맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다. 65년생: 할 수 없다고 느끼는 것은 집념이 약하다. 53년생: 확률에 얽매이지 말고 인맥을 형성하라. 41년생: 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다. 29년생: 타인에게 함부로 나선다면 낭패당한다.

02년생: 반주기운이 있으니 컨디션 조절을 잘해야. 90년생: 남의 일에 지나친 관심을 갖지 마라. 78년생: 흐름에 방해가 된다면 제거해야 편하다. 66년생: 한번 내린 결정은 밀고 나가는 것이 좋다. 54년생: 밀리면 겉잡을 수 없으니 적극적이 필요. 42년생: 작은 실수는 너그럽게 넘어가는 것이 좋다. 30년생: 약간의 고초는 자기 혼자 감수해야 할 몫이다.

03년생: 마음에 흡족한 일이 생길 듯한 운이다. 91년생: 혼자 있는 시간을 잘 활용하라. 79년생: 각오를 시험하는 고비이다 마음을 다져라. 67년생: 나이트크럽 복권업 오락실업은 광고에 성과가 있다. 55년생: 이름이 알려지니 교만하지 말라. 43년생: 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 31년생: 조화를 이루지 못하면 귀한 것도 가치가 떨어진다.

04년생: 이성에 미련을 버리고 정리하는 것이 좋다. 92년생: 행운의 여신이 미소를 짓는다. 80년생: 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 68년생: 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 56년생: 사업의 확장은 미루고 현상유지에 힘써라. 44년생: 떡도 못먹는다면 멀리하는 것이 이롭다. 32년생: 덕을 쌓는다는 마음으로 임하라.

05년생: 바쁘고 분주함 속에 평안함이 온다. 93년생: 젊은이다운 진취성이 필요하다. 81년생: 내 일에 침범하는 것에 민감해지는 시기다. 69년생: 유리하게 보이는 일도 한번 생각해 보라. 57년생: 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 45년생: 지난 일 연연하지 말고 앞일을 생각하라. 33년생: 입에 쓴 약이 보약이니 인내심을 보여라.

06년생: 지인이나 다른 사람의 지혜가 필요하다. 94년생: 계획을 세웠으면 과감하게 진행하라. 82년생: 의심을 받게될 수 있으니 입장을 해명하라. 70년생: 전자제품업 보석상 휴대폰점은 광고에 성과가 있다. 58년생: 보완할 일이 있다면 오늘 중으로 처리하라. 46년생: 사업적인 부분은 짐을 나누어서 하라. 34년생: 마음에 들어도 내 것이 아니면 탐내지 마라.

95년생: 순리대로 처리해야 무리가 없다. 83년생: 출발점이 보다 방향이 관건이다. 71년생: 위기는 지나고 나면 좋은 기회가 된다. 59년생: 경쟁으로 인한 마찰이 예상된다. 47년생: 감정적인 뉘앙스가 강하게 풍기면 피하라. 35년생: 내가 취하기에는 벅차고 남 주기엔 아깝다.

백운철학원

