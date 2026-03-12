주말부터 일교차 큰 ‘완연한 봄’

금요일인 13일은 중부지방이 대체로 맑다가 오후부터 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 오전까지 부산·울산에 비가 내리고, 오후까지 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지에 비 또는 눈이 내리겠다. 동해안은 대체로 흐리겠다. 예상 적설량은 강원 중부 동해안 1㎝ 안팎, 울릉도·독도 3∼8㎝다.

서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인 12일 오후 서울 종로구 청계천 입구에서 외투를 가방에 건 한 시민이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

강수량은 눈과 비 등 구름에서 땅에 떨어진 모든 물의 양을 말하는데, 13일까지 예상되는 수준은 강원 동해안·강원 산지·경북 동해안·경북 북동산지·울릉도·독도 5∼20㎜, 부산과 울산 5∼10㎜, 대구·경북 내륙·경남 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남 남동내륙·충북·전남 동부·전북 동부 1㎜ 안팎이다.



12일 기상청에 따르면 당분간 일교차가 크게 벌어지며 예년 수준의 봄 날씨를 보일 것으로 예상된다. 전국 내륙 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.



13일 예상 아침 최저기온은 -2∼4도, 낮 최고기온은 6∼14도가 되겠다. 토요일인 14일 아침 최저기온은 -4∼4도, 낮 최고기온은 9∼15도이겠으며 15일은 -1∼6도와 9∼15도이겠다.



다음 주(16∼22일) 일주일간은 전국이 대체로 맑겠다.



기온은 아침 -1∼9도, 낮 10∼16도로 역시 예년과 비슷하겠다. 15∼16일과 19일 고기압이 지나가고 새 고기압이 다가오는 그사이에 비가 내릴 수 있겠다. 특히 19일에는 우리나라 남쪽에 저기압이 통과하겠는데, 이 저기압 경로에 따라서 비가 내리는 지역이 크게 달라지겠다.

