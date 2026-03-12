‘법왜곡죄’ 첫날, 조희대부터 겨눴다

법왜곡죄와 재판소원 제도 시행 첫날인 12일 조희대 대법원장이 이재명 대통령 공직선거법 사건 파기환송 판결 관련 법왜곡죄로 제3자에 의해 고발당하고, 대법원에서 의원직 상실형이 확정된 더불어민주당 양문석 의원(경기 안산시갑)은 바로 재판소원을 제기하겠다고 밝혔다. 만일 헌재가 6월 재보궐 선거 이후 대법원 판결을 취소하면 양 의원과 새로 선출된 의원 중 누구를 인정할지를 두고 다투게 될 수 있다.



재판소원 1호 청구자 측은 청구 시한을 넘겨 각하 가능성이 크자 “재판소원 기한을 정한 헌법재판소법에 대해 헌법소원을 청구할 예정”이라고 밝히는 등 여당 주도로 충분한 준비 없이 마련된 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 시행에 따른 혼란상은 이날 하루 만에도 산더미처럼 쌓였다. 대법원은 이날 전국법원장회의를 열고 법왜곡죄에 따른 법관 고소·고발, 재판소원 실무 대응책 마련에 부심했다.

침묵 속 출근 법왜곡죄 시행 첫날인 12일 이재명 대통령 공직선거법 사건 파기환송 판결 관련 법왜곡죄로 고발된 조희대 대법원장이 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 고발인은 “조 대법원장이 지난해 5월 당시 대선 후보였던 이 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기환송하는 과정에서 형사소송법상 서면 심리 원칙을 의도적으로 적용하지 않았다”고 주장했다. 서울=뉴시스

이병철 법무법인 찬종 변호사는 2일 국민신문고 온라인으로 경찰 국가수사본부에 조 대법원장과 박영재 대법관을 법왜곡죄로 처벌해달라 고발한 데 이어 이날 정식 고발장을 접수했다. 이 변호사는 이날 고위공직자범죄수사처(공수처)에도 법왜곡죄로 조 대법원장과 박 대법관을 추가로 고발했다고 밝혔다.



이 변호사는 조 대법원장과 박 대법관이 지난해 5월1일 당시 대선 후보인 이 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기환송하는 과정에서 형사소송법상 서면 심리 원칙을 의도적으로 적용하지 않았다고 주장했다. 고발장에 따르면 이 변호사는 “조 대법원장 등은 형사소송 법령·대법원 판례를 가장 잘 아는 최고 법률전문가임에도 불구하고 7만여쪽의 종이기록을 출력해 사건을 검토·심리·판결해야 하는 법적 작위 의무를 다하지 않았다”고 했다.



이 같은 주장은 ‘대법원이 사건을 전원합의체에 회부한 지 9일 만에 7만쪽을 모두 검토하는 것은 물리적으로 불가능하며 대법원이 심리를 부실하게 진행했다’는 민주당 주장과 유사하다. 민주당은 조 대법원장이 이 대통령 대선 후보 자격을 박탈하기 위해 이례적인 속도로 파기환송 판결을 추진했다는 의혹을 제기했고, 이는 사법 3법 추진으로 이어졌다. 법왜곡죄는 시행 이전 수행된 수사와 재판에 소급적용되지 않는다. 하지만 이 변호사는 “즉시범 아닌 계속범은 신(新)법으로 처벌할 수 있으므로 법왜곡죄로 수사해야 한다”고 주장했다. 조 대법원장의 위법 상태가 지속되고 있으므로 처벌이 가능하다는 취지다. 이 변호사가 고발장을 수사기관에 먼저 제출해두고 법이 시행되면 접수해달라고 ‘예약 고발’을 한 것이라 각하될 가능성이 있다는 전망도 있다.

사법개혁 3법 (법원조직법·형법·헌법재판소법 개정안)이 공포된 12일 서울 서초구 대법원 울타리에 법원 마크가 보이고 있다. 뉴시스

법원 확정판결을 헌법소원 대상에 포함하는 개정 헌법재판소법(재판소원법)은 이날 0시부로 공포·시행됐다. 헌재에는 이날 오후 2시까지 법원 재판의 취소를 구하는 재판소원은 11건 접수됐다.

헌재는 홈페이지 공지를 통해 “재판소원은 법률상의 쟁송과정에서 이뤄지는 사실관계의 인정이나 이를 전제로 한 법률의 개별적 포섭·적용에 대한 불복절차나 재심절차가 아니다”라고 강조했다. 법원 재판과 같은 ‘법률심’이 아니라 ‘헌법·법률상 기본권 침해’ 여부를 심사하는 절차란 설명이다. 또 “다른 헌법소원심판과 마찬가지로 재판소원 역시 재판관 3명으로 구성되는 지정재판부 사전심사 대상이 된다. 부적법한 심판청구는 지정재판부의 재판관 전원의 일치된 의견으로 각하한다”고 설명했다.

더불어민주당 양문석 의원. 공동취재

이날 대법원에서 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의에 대해 징역형 집행유예가 확정되며 의원직을 상실한 민주당 양문석 의원이 재판소원을 청구하겠다는 가능성을 내비쳤다.

양 의원이 의원직을 잃게 되며 6월3일 그의 지역구에선 재보궐 선거가 치러질 예정이다. 하지만 헌재가 재보궐 선거 이후 대법원의 판결을 취소한다면 헌재 결정 취지에 따라 2심 또는 대법원에서 다시 재판을 진행해야 한다. 이렇게 다시 재판을 진행하게 될 때 양 의원에게 법적으로 의원직 지위가 되살아나는 것인지는 불분명한 상황이다. 재보궐 선거 전후로 정치권과 법조계에서 혼란이 빚어질 수 있다는 것이다.

헌재 측은 이럴 경우 어떤 의원 지위를 인정할지를 법원이 판단해야 할 것이라는 입장이다. 손인혁 헌재 사무처장은 10일 기자간담회에서 ‘공직선거법상 직 상실 확정판결을 받은 정치인이 재판취소를 청구해 취소 결정이 나올 때 효력 정지 상태로 봐야 하는지’ 묻자 “보궐선거가 이뤄졌음에도 재판소원이 인용됐다는 상황까지 온다면 그 부분에 있어서 다시 법적인 문제가 제기될 수 있을 것이고, 누가 진정한 국회의원인지에 대해서 법원에서 정할 것으로 보인다”고 답했다.

