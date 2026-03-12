“이겼다”는 트럼프, 종전엔 ‘모호’… 이란은 ‘원유 볼모’ 소모전 [美·이란 전쟁]

미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 시작된 중동 전쟁이 13일(현지시간)로 발발 2주를 맞이하는 가운데, 양측의 향후 전쟁에 대한 구상이 대비되는 모습을 보인다. 공습 직후 이란의 수장을 제거한 미국은 일찌감치 ‘승전’을 선언하면서 장기전 부담에 따른 출구 전략을 모색하는 모양새다. 반면 이란은 에너지 가격 혼란을 일으키기 위해 유조선과 에너지 시설을 공격하면서 ‘소모전’으로 전쟁을 끌고 가려는 모습이다. 이란은 전선을 확대하면서도 종전 조건으로 ‘재침략 방지’ 등의 조건을 내걸었지만, 미국이나 이스라엘이 이를 받아들일지는 미지수다.

‘승전’ 지속 강조 속내는… 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 켄터키주 헤브론에서 열린 한 물류기업의 행사에 참여해 춤을 추고 있다. 이란과의 전쟁이 한창인 와중에 트럼프 대통령은 군사작전에 반대하는 공화당 토머스 매시 하원의원의 지역구를 찾아 “우리가 이겼다”고 강조했다. 헤브론=AP연합뉴스

전쟁 이후 피해는 계속 늘고 있다. 알자지라에 따르면 11일 오전 5시30분 기준 미국과 이스라엘의 공습으로 이란에서만 1255명이 숨졌다. 부상자는 1만2000명을 넘어섰다. 최소 175명의 사망자를 낸 미나브 초등학교 오폭 사고 등 미성년자도 다수 포함돼 있다고 알자지라는 전했다. 무장 정파 헤즈볼라 척결을 목적으로 이스라엘이 공격 중인 레바논에서도 570명이 숨지고 1444명이 다쳤다. 레바논 정부는 최소 76만명이 피난길에 올랐다고 전했다.



이란의 보복 공격으로 이스라엘에서는 13명이, 미군은 8명이 각각 숨졌다. 이란이 인접국 내 미국 군사기지를 타격하면서 중동 전역에서 인명피해가 발생하고 있다. 이라크(15명), 아랍에미리트(6명), 사우디아라비아, 바레인(각 2명), 오만(1명) 등은 이란의 보복 공습에 사망자가 발생했다.



전쟁 비용도 천문학적이다. 미국 국방부가 이란을 상대로 한 전쟁에 첫 엿새간 쓴 비용이 113억달러(약 16조7000억원) 이상이라는 추정치를 의회에 제시했다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 전했다.



중동 전역이 전쟁의 화마에 휘말린 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리가 이겼다”고 강조하고 있다. 그는 이날 켄터키주 히브런 연설에서 이란 전쟁에 대해 “시작 1시간 만에 끝났다”고 했다. 트럼프 대통령이 일방적으로 승리를 선언하는 방식으로 전쟁 출구전략을 구상하는 것 아니냐는 관측이 나온다. 전쟁이 장기전으로 치달았을 때의 유가 상승 등 경제 혼란과 미국 내 반발 여론을 염두에 두고 있다는 분석이다.



다만 트럼프 대통령은 승전을 반복적으로 주장하면서도 ‘종전’에 대해서는 모호한 태도를 유지하고 있다. 이날 액시오스와의 인터뷰에서도 전쟁에 대해 “내가 끝나길 원할 때 언제든 끝날 것”이라면서도 구체적인 종전 시점을 언급하지는 않았다. 히브론 연설에서도 “일찍 떠나고 싶은 건 아니다”라며 “우리는 임무를 마무리해야 한다. 2년마다 다시 돌아오고 싶진 않다”고 군사작전을 계속하겠다는 입장을 견지했다. 액시오스는 미국·이스라엘 당국자들이 이란 공습이 최소 2주는 더 지속될 것으로 예상하고 있다고 전했다.

이란은 인근 유조선과 기반 시설을 인질 삼은 ‘에너지 전쟁’으로 전선을 넓히는 양상이다. 혁명수비대 총사령관 고문인 알리 파다비는 국영 TV와 인터뷰에서 “그들은 미국경제와 세계 경제 전체를 파괴하고, 자신들의 모든 군사 역량을 파괴 직전까지 마모시킬 장기적인 소모전에 휘말릴 가능성을 반드시 고려해야 한다”고 경고했다.



이란군은 자국 앞바다인 호르무즈해협뿐 아니라 페르시아만, 아라비아해 등 중동 해역 전체를 공격 범위로 삼고 있다. 이날 CNN 방송 등에 따르면 이라크 항만청은 이날 남부 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생하고 외국인 승조원 1명이 사망했다고 밝혔다. 이라크 당국은 초기조사 결과 이란 폭발물을 탑재한 보트가 유조선을 공격한 것으로 판단했다. 페르시아만 안쪽에 위치한 이곳은 호르무즈해협과는 직선거리로 800㎞가량 떨어져 있다. 오만 남부 살랄라 항구 연료 저장 탱크도 이란제 드론의 공격을 받아 대규모 화재가 발생했다. 아라비아해에 인접한 이 항구는 호르무즈해협에서 850~950㎞나 떨어진 곳이다.



이란 일각에서는 종전에 대한 언급도 나오지만, 당장 실현 가능성은 미지수다. 마수드 페제키시안 이란 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 △이란의 정당한 권리 인정 △배상금 지급 △향후 침략 방지를 위한 국제적 보장 등 3가지 조건을 제시하며 “전쟁을 끝내기 위한 유일한 길”이라고 밝혔다.



그러나 이를 기반으로 한 종전 협정이 성사될 가능성은 극히 낮다는 분석이다. 앞서 영국 일간 가디언은 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프가 이란에 두 차례 휴전 의사를 타진했으나 이란이 모두 거부했다고 전했다. 영구적으로 침공을 중단한다는 조건이 없는 휴전 협상은 의미가 없다는 게 이란 지도부의 판단이라는 설명이다.

