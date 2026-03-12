“중동에 제2의 北 생기는 것 용납 불가” [美·이란 전쟁]

스티브 윗코프 미국 중동 특사가 “중동에 제2의 북한이 생기는 것은 용납할 수 없었다”며 미국과 이란 간 핵 협상이 결렬된 배경을 밝혔다.

스티브 윗코프 미국 특사. EPA연합뉴스

11일(현지시간) 윗코프 특사는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “미국 협상단과 이란 대표단이 협상 막판까지 합의 가능성을 타진했지만 핵연료 농축 문제를 둘러싼 입장 차이를 끝내 좁히지 못했다”고 말했다. 협상이 결렬된 뒤 미국과 이스라엘은 이란을 상대로 ‘장대한 분노’ 작전을 개시했다.



윗코프 특사에 따르면 협상 초반부터 이란은 핵연료 농축을 “양도할 수 없는 권리”라고 주장하며 협상을 시작했다. 이에 미국 대표단은 “이란이 우라늄을 농축해서는 전혀 안 된다”며 강하게 맞섰다. 당시 이란 협상단은 약 60% 수준으로 농축된 우라늄 약 460㎏을 보유하고 있으며, 이를 약 일주일에서 열흘 사이 무기급 수준으로 추가 농축할 수 있다고 주장했다. 미국은 20%를 넘는 우라늄 농축은 사실상 무기화와 관련된 수준이라고 판단했다. 그는 “그처럼 많은 양의 무기급 물질을 발견했다는 것은 이란이 핵무기를 만들 의도가 있었다는 것을 의미한다”며 “그렇지 않다고 보는 것은 논리적으로 말이 안 된다”고 말했다.



미국은 또 협상 과정에서 이란이 핵 개발을 민간 차원의 비농축 방식으로 전환하도록 지원하겠으며, 핵연료를 장기간 무상으로 제공하는 방안도 제시했으나, 이란은 “국가 존엄성을 훼손하는 행위”라며 거부했다.

