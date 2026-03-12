삼성물산, 방화뉴타운 ‘래미안 엘라비네’ 분양…272가구 일반공급

삼성물산 건설부문이 서울 강서 방화뉴타운에서 ‘래미안 엘라비네’를 분양한다고 12일 밝혔다.

래미안 엘라비네는 방화6구역(방화동 608-97 일대) 재건축 사업을 통해 들어서는 단지로, 지상 최고 16층 10개 동, 총 557가구 규모다. 이 가운데 전용면적 44~115㎡ 272가구가 일반분양 물량이다.

래미안 엘라비네 조감도. 삼성물산 제공

일반분양가는 3.3㎡당 평균 5178만원으로 책정됐다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △44㎡ 12가구 △59㎡ 14가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 178가구 △115㎡ 29가구다. 입주는 2028년 8월 예정이다.

교통 여건도 무난하다. 지하철 9호선 신방화역이 도보 약 5분 거리에 있고, 9호선 공항시장역과 5호선 송정역도 걸어서 이용할 수 있다. 올림픽대로와 가양대교, 강변북로 등 주요 간선도로 접근성도 양호하다.

교육시설로는 송정초, 공항중, 마곡중, 방화중, 공항고, 서울백영고 등이 인근에 있다. 마곡지구와 가까워 LG사이언스파크 등 기업 연구시설과의 직주근접 여건도 갖췄다. 트레이더스 홀세일클럽 마곡점, 롯데몰 김포공항점, 이대서울병원 등 생활 인프라도 인접해 있다.

단지 외관에는 전면 커튼월룩 디자인이 적용된다. 단지 중앙에는 약 5000㎡ 규모의 녹지 공간이 조성될 예정이다. 세대 내부는 4베이 판상형 구조 중심으로 설계되며, 공간 활용도를 높이는 가구 시스템인 ‘넥스트 퍼니처’도 적용된다.

커뮤니티 시설로는 골프연습장과 북라이브러리, 사우나, 피트니스센터, 맘스카페 등이 들어설 예정이다.

견본주택은 서울 송파구 문정동 래미안갤러리에 마련되며, 13일부터 15일까지 운영된다. 청약은 16일 특별공급을 시작으로 17일 1순위 해당지역, 18일 1순위 기타지역, 19일 2순위 접수를 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지