사랑을 푼다… 급식 아줌마들의 삶

밥 짓는 여자들/정다정/산지니/2만원

“롱스푼, 무침기, 삽질.”



누구나 학교 급식을 먹고 자라지만, 대부분 정확한 뜻을 알지 못하는 말들이다. 급식실에서 쓰이는 조리 용어다. 여기서 ‘삽’은 공사장 도구가 아니라 조리도구를 말한다.

정다정/산지니/2만원

‘밥 짓는 여자들’은 정다정의 석사학위 논문(이화여대 여성학과)을 바탕으로 한 대중서다. 저자는 학교 급식 노동자인 어머니를 보며 이 연구 주제를 택했다. 급식 노동자 16명을 인터뷰해 이들의 일과와 노동 강도를 살폈지만, 급식실에서만 쓰는 용어와 그들의 생활감은 이해하기 어려웠다. 결국 서울의 한 중학교 배식원으로 지원해 현장을 직접 체험했다.



현장에서 마주한 노동은 예상보다 훨씬 고됐다. 볶음밥은 흔히 솥에서 볶는다고 생각하지만, 500인분을 만들 때는 길이 2m 넘는 직사각형 모양 무침기에 재료를 쏟아넣고 온 힘을 다해 섞어야 한다.



급식실의 하루는 이처럼 거대한 규모의 조리와 노동으로 채워진다. 뜨거운 불 앞에서 수백인분의 음식을 찌고 볶고 끓인다. 대형 조리기구와 무거운 식재료를 옮기는 일도 반복된다. 작은 부주의가 곧 사고로 이어질 수 있다. 노동자들은 근골격계 질환은 물론 조리 과정에서 발생하는 연기와 기름에 노출되며 폐 질환 위험도 안고 산다.



저자는 대부분 기혼여성이 종사하는 급식 노동이 오랫동안 ‘누구나 할 수 있는 미숙련 일자리’로 평가절하되어 온 맥락을 짚는다. 동시에 많은 노동자가 자기 일을 자부심 있게 여기며, 노조에 가입해 노동조건 개선을 위해 목소리 내는 현실도 보여준다.



저자는 밥 짓는 여자들이 “아무나 할 수 없는 일을 하는 베테랑 요리사이자 선생님이라 불리지는 않지만 학교의 일원으로 아이들을 먹이고 교육하며 보살피는 존재”라고 강조한다.

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