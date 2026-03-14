[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 14일 (토요일) 60년생, 자금 압박에 스트레스…무리한 선택 주의하라

96년생: 어지럽게 늘어놓은 모습을 목격해도 못 본 척하라. 84년생: 대화의 본질을 인식하고 의견을 제시하라. 72년생: 주변을 미워하기보다는 내면을 안정시켜라. 60년생: 자금 압박 때문에 스트레스가 심하다. 48년생: 난감한 일은 동남 방향으로 이동하라. 36년생: 손재수가 있고 억지부리면 질병이 두렵다.

97년생: 요행을 바라는 행동은 어리석다. 85년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 73년생: 아침을 일찍 열면 길한 일이 있다. 61년생: 일을 재미있게 하느냐는 지성과 관련된다. 49년생: 적다고 얕보지 말고 대규모도 겁먹지 마라. 37년생: 나서지 말고 뒷짐지고 지켜보는 것이 좋다.

98년생: 작은 것도 꾸준히 해나가야 소중한 것을 얻는다. 86년생: 가능성이 떨어지는 이유를 파악하라. 74년생: 도리를 지켜지 않으면 지탄을 면치 못한다. 62년생: 내면을 들여다볼 수 있는 여유를 가져라. 50년생: 전문가들의 조언을 들어봐도 확신이 없다. 38년생: 말 같지도 않는 말을 한다면 고통이 온다.

99년생: 새로 시작한다면 안정적인 업종을 선택하라. 87년생: 남의 눈치에 민감하면 주관이 떨어진다. 75년생: 빨리 뛰어가는 사람은 넘어지거나 쉽다. 63년생: 가뭄 끝에 단비를 만만다. 51년생: 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법. 39년생: 사소한 일로 다투면 다음 일까지 그르친다.

00년생: 경쟁을 능율적으로 대처하라. 88년생: 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다. 76년생: 전문직종의 종사자는 호기를 맞이한다. 64년생: 앞서나가는 사람을 부러워할 필요가 없다. 52년생: 심약한 사람은 건강을 잃을 수 있다. 40년생: 한쪽 눈을 감고 바라보지 말라. 28년생: 손에 쥐고 있는 것의 가치를 잘 생각하라

01년생: 바닥이다 상승만이 기다리고 있다. 89년생: 화를 자초하는 사람들은 물욕에서다. 77년생: 서남방에서 통신이 온다. 65년생: 적은 것도 즐거움으로 여겨야 한다. 53년생: 주변상황이 개선되고 자금도 호전된다. 41년생: 자신을 너무 과대평과는 금물이다. 29년생: 피곤하더라도 사소한 것을 잘 챙기면 복이 따른다.

02년생: 요령보다 중심을 유지하며 판단함이 필요하다. 90년생: 도움을 줄 수 있는 여유를 가져라. 78년생: 우직하면 신뢰를 주지만 이득은 어렵다. 66년생: 일이 힘들어 회피하고 싶은 마음이 든다. 54년생: 기존에 있는 것은 신선한 느낌이 없다. 42년생: 비빌 언덕이 있어야 불평도 하는 법이다. 30년생: 내가 반듯하면 나쁜 기류는 피해간다.

03년생: 작은 손실이 따르는 운이다. 91년생: 관재수나 신용상 문제에 조심하자. 79년생: 한 번의 아픔은 경험이 될 수 있다. 67년생: 능력이 없으면 불필요한 존재가 된다. 55년생: 조직 내에 불화감이 조장될 우려가 있다. 43년생: 코너로 몰리면 사면초가에 빠지기 쉽다. 31년생: 두드리면 열리니 욕심내지 말고 조금씩만 취하라.

04년생: 희망과 현실의 간격을 좁혀야 한다. 92년생: 감정을 자제 못하면 금전 손실이 많아진다. 80년생: 부지런함이 요구되는 때이다. 68년생: 변명이 잦으면 신뢰를 잃는다. 56년생: 때로는 주관적인 견해가 효과적이다. 44년생: 동서방에서 좋은 통신이 온다. 32년생: 병을 고칠 명의는 동서쪽에 있다.

05년생: 인간관계에 갈등이 있으니 상호존중이 필요하다. 93년생: 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다. 81년생: 정답을 알고 싶다면 과정에 충실하라. 69년생: 위기의식을 가지는 것도 피해망상이다. 57년생: 시간이 지나고 때가 되면 자연히 해결. 45년생: 반가운 사람을 만나도 내색하지 말아라. 33년생: 타인의 간섭이 발전에 장애가 될 수 있다.

06년생: 많은 사람이 나를 찾을 일이 많구나. 94년생: 용기 없는 사람은 소극적 삶이다. 82년생: 이성간에는 융통성 있게 행동하라. 70년생: 앞선 사람이 바람막이 역할을 해준다. 58년생: 의견차이는 상대의 의중을 파악하라. 46년생: 신용에 금이 가면 일하기 힘들어진다. 34년생: 싫다고 거절하지 말고 좋다고 덥석 잡지 마라.

95년생: 정신적 긴장감이 없으면 현실에 안주한다. 83년생: 매사에 간결한 입장정리가 필요. 71년생: 정열이 없는 사람은 의욕 역시 떨어진다. 59년생: 주인의식을 가지고 주변을 살펴보라. 47년생: 질적인 것을 추구하는 것이 바람직하다. 35년생: 상하관계가 복잡해지면 집안이 문란해진다.

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