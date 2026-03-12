부산시와 지역 금융계, ‘넥스트루트 특별금융’ 5000억원 지원

부산시와 부산지역 금융계가 지역 중소기업 지원을 위해 5000억원 규모의 정책자금을 조성한다.

부산시는 12일 시청 국제의전실에서 부산상공회의소·차세대기업인클럽·기술보증기금·신용보증기금·부산은행과 ‘부산 넥스트루트 특별금융 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

채병호 신용보증기금 상임이사(왼쪽부터)와 이재필 기술보증기금 상임이사, 김성주 부산은행장, 박형준 부산시장, 정현민 부산상공회의소 상근부회장, 심현우 차세대기업인클럽 회장이 12일 부산시청에서 ‘부산 넥스트루트 특별금융 지원’을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

시는 이번 협약을 통해 부산상공회의소, 차세대기업인클럽, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행과 지역 기업에 대한 금융지원 협력체계를 구축한다.

협약에 따라 부산시는 2.0% 이차보전을 지원하고, 부산상의와 차세대기업인클럽은 회원사 대상 금융지원 사업 안내 및 지원 대상기업을 추천한다. 기보와 신보는 출연금 기반 신용을 보증하고, 부산은행은 특별출연 및 우대금리를 제공한다.

정책자금 지원은 기업당 최대 30억원까지이며, 이차보전 지원 한도를 8억원으로 설정해 더 많은 기업이 실질적인 금융 혜택을 받을 수 있도록 했다. 특히 시는 이차보전률을 지난해 1.5%에서 2.0%로 상향해 기업 부담을 대폭 완화해서 지원한다.

상환 조건은 3년 만기로, 2년 거치 후 1년 분할 상환 또는 3년 거치 후 일시 상환 방식 중 기업이 자금 운용 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 설계해 자금 운용의 유연성과 경영 안정성을 높였다.

시는 이번 협약을 계기로 금융·보증기관과의 협력을 강화하고, 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망 기업을 적극 발굴해 부산·영남권을 대표하는 거점기업으로 육성할 방침이다. 이를 통해 지역 산업생태계 경쟁력을 높이고, 지역 기업의 투자 확대와 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들어갈 계획이다.

박형준 시장은 “최근 중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 유가와 환율이 급등하면서 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다”며 “이번 협약을 계기로 시와 금융·보증기관이 긴밀히 협력해 기업들이 체감할 수 있는 금융지원을 확대하고, 부산 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 부산의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지