金총리, 오늘 한 달 반 만에 방미…밴스 부통령 만날 듯

김민석 국무총리가 '유엔 인공지능(AI) 허브'(가칭)의 한국 유치 활동 등을 위해 12∼19일 미국과 스위스 방문에 나선다.



김 총리는 이날 오전 인천공항을 통해 미국 워싱턴DC로 향했다.

김민석 국무총리가 지난 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새만금·전북 대혁신TF 킥오프 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이번 워싱턴DC 방문 기간 JD 밴스 부통령 등 미국 고위급 정부 관계자와 만남을 조율 중인 것으로 전해졌다.



김 총리와 밴스 부통령이 만나면 지난 1월 23일(현지시간) 워싱턴DC 회동 이후 약 한 달 반 만으로, 한미 관세협상과 미국의 무역법 제301조 조사 개시, 북미관계 등 다양한 이슈를 놓고 논의가 오갈 것으로 전망된다.



특히 여야 합의로 이날 국회 본회의에서 통과된 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'(대미투자특별법)에 대해 김 총리가 설명할 가능성도 있다.



미국의 이란 전쟁이 지속되는 상황에 밴스 부통령이 한국에 지지와 협조를 구할 가능성도 있어 보인다.



일반적으로 총리의 해외 방문은 대통령 정상외교가 소화하지 못한 부분을 보완하는 성격으로 이뤄진다. 이런 점에 비춰 한 달 반 만에 미국을 향한 김 총리의 방미는 이례적으로 여겨진다.



이는 외교와 내치를 망라해 적극적으로 대통령의 국정 운영을 보좌하겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.



김 총리는 뉴욕에서는 유엔 및 유엔아동기금(UNICEF), 유엔개발계획(UNDP)과 'AI 허브' 관련한 협의를 진행한다.



유엔 AI 허브는 유엔 전문기구 등의 AI 관련 기능·부서가 상호 협력하는 글로벌 플랫폼으로, 한국 정부가 새로 구상해 추진하는 기구다.



김 총리는 지난 10일 열린 '유엔 AI 허브 유치지원 태스크포스(TF)' 회의에서 "대한민국이 글로벌 AI 협력을 주도하는 데 있어서 새로운 교두보, 선도적 역할을 하게 될 것"이라고 밝힌 바 있다.



김 총리는 이어 스위스 제네바에선 세계보건기구(WHO), 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM) 측과 AI 허브 관련 면담 등 일정을 소화할 예정이다.



총리실은 "김 총리는 이번 방문 기간 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 및 각 전문기구 수장과 미 주요 고위인사를 만날 예정"이라고 말했다.

<연합>

