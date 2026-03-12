부산의 록, 세계 무대로… 부산국제록페스티벌, 문체부 ‘예비 글로벌 축제’ 선정

부산시는 문화체육관광부에서 추진 중인 글로벌 축제 육성 사업 공모에 부산국제록페스티벌이 ‘예비 글로벌 축제’로 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

글로벌 축제 육성 사업 공모는 외국인 관광객 3000만명 시대를 열기 위해 문체부가 전국의 문화관광축제 중 세계적인 잠재력을 가진 축제를 선별해 집중 지원하는 사업이다.

부산국제록페스티벌이 문체부에서 추진 중인 글로벌 축제 육성 사업 공모에 ‘예비 글로벌 축제’로 최종 선정됐다. 사진은 지난해 부산국제록페스티벌 모습이다. 부산시 제공

시는 부산국제록페스티벌의 독창성을 확보하기 위해 해외 축제 관계자들과 네트워크를 강화하고, 해외 관객 맞춤형 온·오프라인 홍보 전략을 선제적으로 추진하는 등 심사 기준을 충족시키는데 총력을 기울였다.

부산국제록페스티벌은 지난 1월 문체부 ‘2026~2027 문화관광축제’로 신규 지정된 데 이어 이번에 ‘예비 글로벌 축제’로 선정되며, 2억5000만원의 국비 지원과 전문가 컨설팅·맞춤형 지원 등 글로벌 음악 축제로 성장하기 위한 핵심 동력을 확보하게 됐다. 또 해외 현지 홍보·마케팅과 글로벌 관광 상품 개발, 인공지능(AI) 기술을 활용한 다국어 서비스 등 수용태세 개선을 위한 문체부의 전폭적인 지원도 함께 추진된다.

시는 매년 성과 평가 결과에 따라 지속적인 국비 지원 여부가 결정되는 것을 감안해 내실 있는 사업 추진을 통한 글로벌 축제로 나아가기 위한 지위를 공고히 해나갈 방침이다. 특히 부산국제록페스티벌을 영국의 ‘글래스톤베리’와 일본의 ‘후지록 페스티벌’과 어깨를 나란히 하는 세계적인 음악 축제로 키워나간다는 계획이다. 이를 위해 글로벌 라인업 강화, 해외 관객 맞춤형 콘텐츠 개발, 친환경 축제 운영 등 다각적인 방안을 모색하고 있다.

박형준 시장은 “부산국제록페스티벌이 대한민국을 넘어 전 세계 음악 팬들이 열광하는 글로벌 K콘텐츠의 허브로 거듭날 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지