'성폭행 혐의 송치' 뮤지컬 대부 남경주, SNS 폐쇄→홍대 부교수 직위해제

여성을 성폭행한 혐의를 받는 뮤지컬 배우 남경주(63)가 홍익대학교 부교수직에서 직위해제됐다.

홍익대학교는 12일 공연예술학부 공연예술·뮤지컬 전공 부교수인 남경주가 직위해제 상태라고 밝혔다. 홍익대 관계자는 "개강 전 직위해제 조치가 이뤄졌고, 남 씨가 맡고 있던 수업은 현재는 다른 교수가 진행하고 있다"고 밝혔다.

남경주. 뉴스1

앞서 지난 11일 남경주가 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치된 소식이 전해졌다. 남경주는 지난해 서울에서 여성 A 씨를 성폭행한 혐의를 받는다. A 씨는 현장을 빠져나와 112신고를 한 것으로 알려졌다.

남경주는 경찰 조사에서 범행을 부인했다. 하지만 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

남경주의 사회관계망서비스(SNS) 계정은 현재 폐쇄된 상태다.

한편 남경주는 최정원, 박칼린 등과 함께 한국을 대표하는 1세대 뮤지컬 배우다. 2019년 제13회 대구국제뮤지컬페스티벌 남우주연상을 받는 등 뮤지컬계 대부로 활동해 왔다.

<뉴스1>

