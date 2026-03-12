신라면·새우깡은 빠졌다?…농심부터 오뚜기까지 ‘줄줄이’ 인하

정부의 물가 안정 기조에 주요 라면 업체가 일제히 일부 제품 가격을 인하한다. 식용유 업체들도 동참한다.

농림축산식품부는 12일 “4개 라면 업체가 일부 제품 가격을 평균 4.6∼14.6% 인하하고, 6개 식용유 업체도 일부 제품 가격을 평균 3∼6% 내리기로 했다”며 “식품업체들이 소비자 부담 완화와 체감 물가 안정을 위해 자발적으로 가격 인하를 결정했다”고 밝혔다.

라면은 농심, 오뚜기, 삼양식품, 팔도가 일부 제품 가격을 인하하기로 했다. 이들 4개 업체는 총 41개 제품에 대해 출고가를 약 40원에서 100원까지 내릴 예정이다.

먼저 오뚜기는 주요 라면과 식용유 제품의 출고가를 평균 6% 수준 낮추기로 했다. 라면 제품은 출고가 기준 평균 6.3% 인하된다. 가격 인하 대상은 △진짬뽕 △굴진짬뽕 △크림진짬뽕 △더핫열라면 △마열라면 △짜슐랭 △진짜장 △진쫄면 등 총 8종이다. 식용유 제품도 가격을 낮춘다. 오뚜기 엑스트라버진 올리브유(0.5L·0.9L)와 오뚜기 해바라기유(0.5L·0.9L)의 출고가는 평균 6% 인하된다.

농심은 안성탕면 5.3%, 무파마탕면 7.2% 등 총 16종의 라면과 스낵 출고가를 평균 7% 인하한다. 인하 품목은 △안성탕면 3종 △육개장라면 △사리곰탕면 △후루룩국수 △후루룩칼국수 △무파마탕면 △감자면 △짜왕 △보글보글 부대찌개면 △새우탕면 △쫄병스낵 4종이다. 판매율 1위인 신라면과 새우깡은 이번 인하 대상에서 제외됐다.

농심 측은 “정부의 물가 안정과 민생회복 기조에 부응해 가격 인하를 결정했다”고 밝혔다.

삼양식품은 내달 1일부터 삼양라면 오리지널(봉지면·용기면) 2종의 출고 가격을 평균 14.6% 인하한다. 주력 제품인 불닭볶음면은 대상에서 제외됐다.

팔도는 팔도비빔면, 틈새라면 매운김치, 왕뚜껑 등 총 19종의 가격을 평균 4.8% 인하한다.

라면 업체들이 가격을 내리는 건 2023년 6월 이후 약 2년9개월 만이다. 앞서 제분업체들이 밀가루 가격을 인하하면서 밀가루가 주원료인 라면 가격도 내려갈 수 있다는 전망이 제기돼왔다.

식용유 업체들도 가격을 인하한다. CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 사조대림, 롯데웰푸드, 동원F&B 등 6개 업체가 일부 제품 가격을 인하하기로 했다. 식용유는 출고가 기준 300원에서 최대 1250원까지 내린다.

CJ제일제당은 카놀라유와 포도씨유 등 제품 2종(총 4개 품목) 가격을 최대 6% 인하한다. 대상도 청정원 올리브유, 카놀라유, 해바라기유 등 소비자용 제품 3종(총 6개 품목) 가격을 3∼5.2% 인하하기로 했다.

오뚜기는 엑스트라버진 올리브유(0.5ℓ, 0.9ℓ)와 해바라기유(0.5ℓ, 0.9ℓ)를 출고가 기준 평균 6% 내린다. 롯데웰푸드와 동원F&B도 대두유 가격 각각 평균 3%, 평균 5% 인하한다.

최근 정부가 식품·외식업계에 물가 안정 동참을 요청하면서 제과·제빵 업계를 넘어 식품업계 전반에 가격 인하 움직임이 확산하고 있다. 앞서 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 지난달 빵과 케이크 등 일부 제품의 가격을 내렸고, 이날 해태제과 등도 일부 제품 가격 인하를 발표했다.

이재명 대통령은 이날 오후 청와대 수석·보좌관 회의에서 “식용유, 라면 생산 업체들이 내달 출고분부터 일부 제품 가격을 최대 두 자릿수까지 인하한다고 보고받았다”며 “국민의 물가 부담 완화와 민생 안정에 도움이 될 거다. 이런 변화의 시기에 상품 가격을 내리는 경우는 아마 거의 처음이 아닌가 싶다”고 말했다.

