비혼모 사유리 "결혼 준비 됐다…언제든 가고 싶어"

방송인 사유리가 결혼 가능성을 언급했다.

11일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에 '슈돌 때보다 더 강력해진 젠의 무한 체력. 젠 육아 난이도 몇 점?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

사유리. 유튜브 캡처

이날 그는 KBS 2TV 예능 ‘미녀들의 수다’에 함께 출연한 구잘이 게스트로 출연했다.

사유리는 "그때 구잘이 대학생, 막내였고 내가 28살이었다. 그때는 내가 너무 나이가 많아 보였다"며 당시를 회상했다.

구잘도 "그때 언니가 결혼하고 싶어했다"며 "나한테 어떻게 남자를 잡아야 할지 물어봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.

구잘은 아직 미혼인 사유리에게 "시집을 갈거냐"고 물었고, 사유리는 "언제든지 가고싶다. 준비가 됐다"고 답했다. 구잘도 “나도 그렇다. 준비돼 있다”고 너스레를 떨었다.

사유리는 "누가 먼저 결혼할지 내기하겠냐"며 "내가 갑자기 결혼할 수도 있다. 숨겨진 남자가 있을 수도 있다"고 장난스레 말했다.

한편, 사유리는 2020년 기증 정자로 일본에서 시험관 수술을 받아 젠을 출산했다. 서양 남성의 정자를 기증 받았다. 현재 싱글맘으로 젠을 양육 중이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지