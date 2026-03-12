서울 아파트값 상승세 6주째 둔화…강남3구 하락폭 확대

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 이어 보유세 개편을 통한 주택시장 추가 규제가 예상되는 가운데 서울 아파트값 상승세 둔화가 이어지고 있다.



12일 한국부동산원이 발표한 3월 둘째 주(3월9일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 직전 주 대비 0.08% 올랐다.

서울 아파트값이 강남3구(서초·강남·송파구)와 용산구를 중심으로 둔화하는 가운데 이들 지역에 다수 분포한 고가 아파트 가격 상승세도 확연히 위축된 양상이다. 사진은 지난 8일 서울 한강변 아파트 모습. 연합뉴스

상승폭은 0.01%포인트 축소돼 2월 첫째 주 이후 6주째 오름세가 둔화했다.



부동산원은 "일부 단지에서 하락 매물 출회로 가격 조정이 이뤄지고, 재건축 추진 단지 및 정주 여건이 양호한 단지에서는 상승거래가 발생하는 등 혼조세가 이어지며 서울 전체적으로 상승했다"고 말했다.



강남3구(서초·강남·송파구)와 용산구는 3주째 약세를 보였다. 서초구(-0.01%→-0.07%)와 강남구(-0.07%→-0.13%), 송파구(-0.09%→-0.17)는 하락폭이 확대됐다.



다주택자 양도세 중과 시행이 확정된 데다 보유세 개편을 통한 초고가·비거주 1주택자 규제 가능성도 계속 거론되면서 세금 부담을 피하려는 매물이 전보다 낮은 가격에 계속 등장하는 영향으로 풀이된다.



강남3구와 함께 동남권으로 묶이는 강동구(-0.01%)는 작년 2월 첫째 주 이후 56주 만에 하락으로 돌아섰다. 동작구(0.00%)는 보합 전환했고, 강북권 한강벨트 주요 지역인 성동구(0.18%→0.06%)와 마포구(0.13%→0.07%)도 상승세가 꺾였다.



반면 중구(0.27%), 성북구(0.27%), 서대문구(0.26%), 강서구(0.25%) 등 중저가 매물이 여전히 많은 지역은 상대적으로 높은 상승률을 보였다.



경기(0.10%)는 직전 주 대비 상승률이 0.03%포인트 확대됐다.



수원시 영통구(0.45%), 하남시(0.43%), 안양시 동안구(0.42%) 등 규제지역이 강세를 보였고, 지난주 상승폭이 축소됐던 성남시 분당구(0.26%)도 오름폭을 다시 0.10%포인트 키웠다. 비규제지역에서도 구리시(0.39%), 화성시 동탄구(0.32%) 등의 상승률이 높은 축에 속했다.



인천은 직전 주 대비 0.01% 상승했고, 수도권 전체로는 0.08% 올랐다.



비수도권(0.01%)에서는 5대 광역시(0.00%)가 보합 전환했고 세종은 0.01% 하락했다. 8개 도는 0.02% 상승했다.



전국 아파트 매매가격 상승률은 0.04%로 전주와 동일했다.



전국 아파트 전세가격은 0.09% 상승했다.



서울(0.12%)은 직전 주 대비 상승률이 0.04%포인트 확대됐다. 선호도 높은 역세권과 대단지 중심으로 임차 수요가 꾸준한 가운데 전세가격 오름세가 지속되며 전체적으로 상승했다. 광진구(0.25%), 성북구(0.24%), 양천구(0.18%), 노원구(0.16%), 은평구(0.16%) 등의 상승률이 높았다.



경기(0.13%)도 전주 대비 전세가격 오름폭이 0.04%포인트, 인천(0.08%)은 0.01%포인트 각각 커졌다. 수도권 전체 상승률은 0.12%로 조사됐다.



비수도권 전셋값은 0.07% 올랐다. 5대 광역시(0.08%)와 세종(0.13%), 8개 도(0.05%) 모두 상승했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지