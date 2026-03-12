정청래, 전재수에 "명운 걸렸다 이겨달라"…田 "열심히 하겠다"

더불어민주당 전재수 의원이 12일 6·3 지방선거 부산시장 공천 신청에 앞서 정청래 대표를 만났다.



전 의원은 13일에 후보 등록을 할 예정이다.

더불어민주당 정청래 대표가 12일 국회에서 민주당 전재수 의원과 면담을 마치고 전 의원을 배웅하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 50여분 간 이어진 면담을 마치고 전 의원을 배웅하며 "꼭 이겨주기 바란다. 민주당 지방선거의 명운이 걸려 있다"고 덕담했고 전 의원은 "열심히 하겠다"고 화답했다.



전 의원은 기자들과 만나 "정 대표가 서울·부산 선거가 대단히 중요하다고 말했고 제가 듣기엔 서울보다 부산이 더 중요하다는 느낌이었다"며 "승리에 대한 확신을 대표가 가지고 있다는 느낌을 받았다"고 면담 분위기를 전했다.



이어 "(정 대표가) 당 차원에서 멈춤 없이 해양수도 부산을 만드는 데 모든 역량을 모아주겠다고 했다"며 "반드시 대한민국을 '미어터져 죽지 않는 나라', '말라비틀어져 죽지 않는 나라'로 만드는데 열과 성을 다하겠다고 다짐했다"고 강조했다.



그러면서 "공모가 끝나면 다음 주 중 (후보자) 면접을 하고, 면접이 끝나면 출마 선언을 하게 될 것"이라며 "장소와 메시지가 대단히 중요하다고 생각한다. 결정되면 지체하지 않고 출마 선언을 할 것"이라고 설명했다.



구체적으로 "해양수도 부산 공약을 통째로 설계해 국정과제에 반영했고 해양수산부 (부산) 이전을 진두지휘했던 사람으로서 부산이 해양수도로 나아가는 구상과 구체적 비전을 출마선언문에 담을 예정"이라고 덧붙였다.

더불어민주당 전재수 의원이 12일 국회에서 민주당 정청래 대표와 면담을 마치고 면담 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스

또 "부산 선거는 기본적으로 쉽지 않다"면서도 "부산시민이 말로만 하는 정치가 아니라 실적과 성과를 내는 이재명 정부와 전재수에게 일정한 기대를 가지고 있고 그런 결과가 선거를 통해 나타나지 않을까 생각한다"고 기대했다.



부산시장 후보로 확정될 경우 치러질 수도 있는 국회의원 보궐선거를 두고는 "하정우 AI미래기획수석에 공을 많이 들였다. 아시다시피 잘 안됐다"며 "좀 기다려주시면 (보선 관련) 논의가 진행되지 않을까 생각한다"고 말했다.



현재 민주당에선 이재성 전 부산시당위원장이 부산시장 예비후보로 등록한 상태다.

