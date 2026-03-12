'국민 원픽 걸그룹' 아이오아이, 데뷔 10주년 맞아 컴백…5월 콘서트 개최

그룹 아이오아이(I.O.I). Mnet

국민 투표로 결성됐던 추억의 걸그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년을 맞아 팬들 곁으로 돌아온다.

아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 오는 5월 29일부터 31일까지 잠실실내체육관에서 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)'를 개최한다.

콘서트는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회할 예정이다.

그룹 아이오아이(I.O.I)의 콘서트 포스터. 스윙엔터테인먼트

이번 콘서트는 아이오아이의 데뷔 10주년을 기념해, 지나온 시간들을 돌아보고 앞으로 다가올 새로운 추억들을 쌓기위해 마련된 자리다.

콘서트 타이틀인 'LOOP'는 끝난 것 같았던 우리의 이야기가 다시 이어진다는 메시지로 팬들과의 재회, 새로운 시작을 상징한다.

함께 공개된 투어 포스터는 아이오아이를 대표하는 핑크빛 컬러와 차분한 회백색 배경으로 감성적인 무드를 드러내 기대감을 더한다.

한편, 아이오아이는 2016년 방영된 Mnet '프로듀스 101' 시즌1을 통해 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹으로 당시 공개와 함께 큰 화제가 됐다.

이들은 데뷔곡 'Dream Girls'(드림 걸스)를 시작으로 'Whatta Man'(와타맨), '너무너무너무', '소나기' 등 다수의 히트곡을 남기며 음악방송 1위와 주요 음원 차트 상위권을 석권했다.

또한, 화제성과 실력을 인정받아 Mnet '아시안 뮤직 어워드', '골든디스크 어워즈', '서울가요대상' 등에서 신인상을 휩쓸며 단기간에 국민 걸그룹으로 자리매김했다.

그룹 아이오아이(I.O.I). Mnet '프로듀스 101' 시즌1

하지만 2017년 1월 공식 그룹 활동을 종료하고 아이오아이 멤버들은 각자의 자리에서 솔로로 활동을 이어온 바 있다.

국민들의 관심과 사랑을 바탕으로 탄생한 걸그룹인만큼 이들은 누군가의 한 시절을 채웠던 '최애'이자 추억의 인물들이기도 하다.

그러한 이들이 한 팀으로 모여 팬들을 만나는 이번 콘서트는 소중하고 의미가 깊은 자리라 볼 수 있다.

이번 아이오아이의 완전체 재결합은 2017년 개최된 'Time Slip ? I.O.I'(타임슬립-아이오아이)' 이후 약 9년 만으로, 콘서트 개최와 함께 5월 컴백도 앞두고 있어 팬들의 오랜 갈증을 시원하게 해소할 전망이다.

