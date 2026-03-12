도심형 복합 웰니스 공간 ‘웰니스하우스서울’ 오픈

도심형 복합 웰니스 시설 ‘웰니스하우스서울(Wellness House Seoul, 이하 WHS)’이 강남에 문을 열었다.

WHS는 약 900평 규모로 조성된 공간으로 메디컬, 리테일, 식음료(F&B) 시설을 한 곳에 배치한 것이 특징이다. 방문객이 건강 상담과 관리 프로그램, 제품 체험, 식음료 이용 등을 한 공간에서 이용할 수 있도록 구성됐다.

시설에는 대사 질환 진료와 바디 케어 중심의 클리닉을 비롯해 Diet & Longevity 기반 개인 맞춤형 웰니스 센터, 데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용한 피부 클리닉 등이 들어섰다. 건강 상담과 관리 프로그램, 관련 제품과 서비스 경험을 연계해 제공하는 형태다. WHS 측은 메디컬 기반 웰니스 서비스를 일상에서 경험할 수 있도록 공간 내 클리닉과 스토어, 카페 이용이 하나의 흐름으로 이어지는 구성을 계획했다고 설명했다.

1층에는 웰니스 관련 제품을 소개하는 ‘웰니스하우스스토어’와 웰니스 카페 ‘스웰니시’가 운영된다. 스토어에서는 더마 코스메틱 브랜드와 웰니스 제품, 뷰티·헬스케어 디바이스 등을 판매한다. 카페에서는 기능성 식재료를 활용한 음료와 메뉴를 제공한다. 대표 메뉴로는 당근과 비트를 활용한 ‘2026 해피 뉴이어 샷’, 용과와 치아씨드를 사용한 ‘드래곤 풉’, 딸기와 콜라겐 펩타이드를 조합한 ‘리프팅 스트로베리 스무디’ 등이 있다.

공간 전반에는 메디컬 및 리테일 공간을 기반으로 한 인테리어와 조형 요소가 적용됐다. WHS 측은 강남 플래그십 운영을 시작으로 향후 도쿄, 상하이 등 아시아 주요 도시와 뉴욕, 런던, 파리 등 글로벌 도시로 확장을 검토하고 있다고 밝혔다.

WHS 관계자는 “웰니스하우스서울은 메디컬 기반의 전문성과 일상 속 웰니스 실천 방식을 하나로 결합한 플랫폼”이라며 “앞으로도 회복과 디톡스, 건강한 습관과 관련된 프로그램과 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지