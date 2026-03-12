렉서스·토요타, 하남 전시장 및 서비스센터 신규 오픈

렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’ 사진=한국토요타자동차 제공

한국토요타자동차는 경기도 하남시에 ‘렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’를 새롭게 오픈하고, 수도권 동부 지역 고객을 위한 차량 경험과 서비스 네트워크를 강화한다고 12일 밝혔다.

딜러사는 엘앤티렉서스·엘앤티토요타다. 엘앤티는 일본 토요타통상이 참여한 한국토요타자동차의 공식 딜러사로 렉서스와 토요타 브랜드의 판매 및 서비스를 담당하고 있다.

이번 ‘렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’는 차량 판매(Sales), 서비스(Service), 부품(Spare Parts)을 한 곳에서 제공하는 3S 콘셉트의 복합 거점으로, 차량 상담부터 계약, 차량 인도, 정비 및 애프터서비스까지 한 곳에서 이용할 수 있는 원스톱 고객 경험을 제공하는 것이 특징이다.

시설은 연면적 약 11,570㎡(약 3500평) 규모의 지하 2층, 지상 7층 복합시설로 조성됐으며, 전시장과 고객 라운지, 종합 서비스센터 등을 갖췄다. 또한, 브랜드별 공간과 동선을 분리해 고객이 보다 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 설계했다.

특히, 종합 서비스센터는 총 10개의 워크베이(렉서스 6개, 토요타 4개)를 갖춰 월 최대 1090대의 차량 정기점검 및 일반 정비가 가능하다.

이를 통해 수도권 동부 지역 고객들에게 신속하고 체계적인 애프터서비스를 제공한다. 또 옥상에는 태양광 발전 설비를 도입해 건물 전력 사용량의 일부를 자체 생산하는 등 친환경 운영도 강화할 계획이다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 “이번 ‘렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’ 오픈을 통해 서울 강동과 경기 동부권 고객들에게 보다 편리한 서비스와 브랜드 경험을 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 고객의 신뢰에 부응하고, 한국토요타자동차가 추구하는 ‘그 지역에서 가장 사랑받는 기업’이 되기 위한 중요한 거점이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, ‘렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’의 신규 개관을 기념해 방문 고객 대상 기념품 증정 이벤트를 진행하며, 기념품은 준비된 수량 소진 시까지 선착순으로 제공된다.

이번 ‘렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터’를 포함해 렉서스코리아는 전국 31개의 전시장과 37개의 서비스센터를, 토요타코리아는 전국 29개의 전시장과 32개의 서비스센터를 운영하며 고객 만족을 위한 최고의 서비스를 제공하고 있다.

