진서연 "배우인 줄 모르고 출판사서 연락…벌써 4쇄"

배우 진서연이 작가로 활동하고 있는 근황을 전했다.

11일 방송된 MBC TV 토크 예능물 '라디오스타'에는 진서연, 금새록, 주종혁, 곽범이 게스트로 출연했다.

배우 진서연이 작가로 활동하고 있는 근황을 전했다. MBC '라디오스타' 캡처

이날 진서연은 책 '견딜만합니다' 출간 소식과 비하인드를 전했다.

진서연은 "무명 생활을 하면서 9년 동안 모아온 일기장을 토씨 하나 안 틀리고 그래도 옮겼다"며 "힘들 때마다 소셜 계정에 글을 비공개로 적어서 모았다"고 했다.

그러면서 "'별제이'라는 필명으로 오픈해도 나인지 모르게. 출판사에서 책 내고 싶다고 연락이 왔다"며 "만나는 자리에서 저인 줄 아셨다"고 했다.

진서연은 "그래서 만나서 내기로 했는데 너무 두려워서 4년 정도 계속 미뤘다"며 "출판사 대표님이 섹션 별로 모아놓은 거 보시라고 이거 나가면 좋을 거 같다 해서 4년 만에 나온 책이다. 벌써 4쇄다"라고 했다.

진서연은 다른 책 출판도 준비하고 있다고 전했다. 그는 "제가 '편스토랑' 하면서 제 레시피 관심 있는 분 많아서 내게 됐다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지