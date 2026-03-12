전현무, 박지윤에게도 '한남동 소개팅' 받았다

아나운서 출신 박지윤이 전현무의 소개팅 '썰'을 전했다.

오는 13일 오후 9시10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3'는 '제주 도민 특집'으로 꾸며진다.

이날 '먹친구' 1부 출연자 이예지, 천범석이 떠난 뒤 전현무는 곽튜브에게 "2부 출연자가 바로 온다. 저랑 인연이 오래된 분인데, 불편한 건 아니지만 호칭이 애매한 사이"라고 말한다.

같은 시각 두 사람을 기다리던 박지윤은 "'욕망' 하면 저를 떠올리겠지만 진짜 저는 그런 사람이 아니다"고 해명 아닌 해명을 한다.

직후 두 사람과 만난 박지윤은 "입도 6년 차 박지윤이다. 제가 (전현무보다) 여동생인데 2기수 선배"라고 밝힌다.

이들은 향토 음식점으로 향한다.

자리에 앉자마자 전현무는 "박지윤이 (선배일 때) 군기를 많이 잡아서 아직도 서늘한 느낌이 있다"고 작식 발언을 한다.

그러면서 그는 "지윤 선배, 왜 그래~"라며 장난스레 말한다.

박지윤이 "하지 마요. 오빠"라고 하자, 전현무가 어색해 한다. 이에 박지윤은 "오빠가 그렇게 소스라치는 단어였나?"라고 받아친다.

나아가 박지윤은 "예전에 제가 (전현무에게) 소개팅을 해준 적이 있다. 한석준 선배랑 한남동에서"라고 폭로한다.

