AB6IX 정규 3집 트랙리스트·프리뷰 공개

그룹 에이비식스(AB6IX)가 새 정규 앨범의 트랙리스트와 오피셜 프리뷰를 공개했다.

12일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 에이비식스는 지난 11일과 12일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 정규 3집 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌(SEVEN : CRIMSON HORIZON)’의 트랙리스트와 오피셜 프리뷰를 공개했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범엔 타이틀곡 ‘바럼즈업(BOTTOMS UP)’과 지난달 27일 발매된 선공개곡 ‘소스위트(0522)(So Sweet(0522))’를 포함해

‘포에버(Forever)’, ‘기븐(Given)’, ‘페이디드 트레일(Faded Trail)’, ‘같이 걷자’, ‘엔들리스(Endless)’ 등 단체곡 7곡과 전웅 솔로곡 ‘어제와 닮은 오늘이 생각보다 따뜻하니까’, 박우진 솔로곡 ‘홀리데이(Holiday)’, 이대휘 솔로곡 ‘그런 날(Sometimes)’, 김동현 솔로곡 ‘잘 자, 내일 봐’까지 총 11곡이 담겼다.

타이틀곡 ‘바럼즈업’은 팝 록 기반의 경쾌한 사운드와 슬랩 베이스의 탄탄한 그루브가 돋보이는 댄스 곡이다.

브랜뉴뮤직은 “가장 에이비식스다운 모습으로 현재를 노래하고자 하는 멤버들의 진솔한 메시지를 비트 위에 자유롭게 풀어낸 곡”이라고 설명했다.

12일 0시 공개된 오피셜 프리뷰에서는 타이틀곡 ‘바럼즈업’’을 비롯한 전곡 음원 일부가 베일을 벗었다.

특히 이번 정규 앨범에 수록된 멤버 개개인의 솔로곡들이 라이브 클립 형식의 영상으로 함께 담겨 있어 새 앨범에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

브랜뉴뮤직은 “이번 앨범에는 모든 멤버가 프로듀싱에 참여해 각자의 음악적 색채를 유기적으로 녹여내며 팀으로서 지향하는 하나의 방향성을 치밀하게 구현해냈다”며 “에이비식스만의 깊이 있는 음악적 스펙트럼을 제대로 보여줄 것”이라고 전했다.

한편, 에이비식스는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트들을 통해 정규 3집을 공개한다.

