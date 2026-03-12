스키즈, 日 골드디스크 4관왕…케데헌 '골든' 2관왕·제니 '올해의 다운로드 노래'

그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 제40회 일본 골드 디스크 대상 4관왕에 올라 해외 아티스트 사상 최다 수상을 기록했다.

11일 일본 골드 디스크 대상에 따르면, 스트레이 키즈가 '베스트 에이시안 아티스트' 상을 비롯해 일본 미니 3집 '홀로(Hollow)'로 아시아 부문 '앨범 오브 더 이어', '베스트３앨범' 2관왕, 2024년 현지에서 열린 오프라인 팬 이벤트 '스트레이 키즈 팬 커넥팅 스키즈 토이 월드'의 라이브 블루 레이로 '뮤직비디오 오브 더 이어(아시아)'를 수상했다.

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 주제곡으로 작품 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 부른 '골든'은 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍(Song of the Year by Streaming)', '송 오브 더 이어 바이 다운로드 (Song of the Year by Download)' 등 아시아 음악 부문 2관왕을 안았다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 제니(JENNIE)의 솔로 정규 1집 '루비'의 타이틀곡 '라이크 제니(like JENNIE)'도 '송 오브 더 이어 바이 다운로드' 서양음악 부문에 포함됐다.

하이브-게펜레코드의 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'는 서양 아티스트 부문 '뉴 아티스트 오브 더 이어(New Artist of the Year-Western Artist category)'로 선정됐다. 또한 이들은 음반 판매량, 디지털 다운로드, 스트리밍 횟수 상위 두 팀을 꼽는 '베스트 2 뉴 아티스트(Best 2 New Artists-Western Artist category)' 수상자 명단에도 이름을 올렸다.

그룹 '투어스(TWS)'는 같은 시상식에서 '뉴 아티스트 오브 더 이어(아시아)'와 '베스트3 뉴 아티스트(아시아)' 부문 2관왕을 차지했다.

그룹 '앤팀(&TEAM)'은 한국 미니 1집 '백 투 라이프(Back to Life)'와 세 번째 싱글 '고 인 블라인드(Go in Blind)'로 각각 '베스트 5 앨범'과 '베스트 5 싱글'을 안았다.

그룹 '세븐틴'의 정규 5집 '해피 버스트데이(HAPPY BURSTDAY)', 그룹 '투모로우바이투게더'(TXT·투바투)의 일본 정규 3집 '스타키스드(Starkissed)'는 해당 시상식에서 '베스트 3 앨범' 아시아 부문에 나란히 선정됐다.

그룹 '아일릿(ILLIT)'은 '베스트 3 뉴 아티스트(아시아)' 부문 수상자 명단에 이름을 올렸다. '베스트 3 뉴 아티스트(아시아)'엔 투어스, 아일릿과 함께 버추얼 그룹 '플레이브(PLAVE)'도 선정됐다.

엔터테인먼트 큰 손 CJ ENM의 일본 레이블 '라포네 엔터테인먼트' 소속 보이그룹 '아이엔아이(INI)'는 '더 윈터 매직(THE WINTER MAGIC)'으로 '싱글 오브 더 이어'를 차지했다.

대상 기간 내 작품 및 악곡의 순매출 합계 금액이 가장 많은 아티스트에게 수여하는 '아티스트 오브 더 이어' 일본 음악(邦?) 부문은 '스노우 맨(Snow Man)', 서양 음악(洋?) 부문은 '비틀스(The Beatles)'로 결정됐다.

일본 싱어송라이터 요네즈 겐시(요네즈 켄시)는 '플라즈마(Plazma)'로 '송 오브 더 이어 바이 다운로드'를, '아이리스 아웃(IRIS OUT)'으로 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍'을 수상했다. 특히 요네즈 겐시는 '아이리스 아웃', '플라즈마', '바우 앤드 어로우(BOW AND ARROW)' 세 곡으로 '베스트 3 송 바이 다운로드' 부문을 독점했다.

일본 골드 디스크 대상은 일본레코드협회가 음악 산업 발전에 공헌한 아티스트와 작품을 기리는 시상식이다. 지난 한 해 동안 음반, 뮤직비디오 등의 판매 실적, 스트리밍, 다운로드 수치를 기반으로 수상자·수상작을 선정한다. 2025년 1월1일부터12월 31일까지 발매된 음반, 비디오 등 판매 실적에 근거해 각 부문의 수상자를 가렸다.

<뉴시스>

