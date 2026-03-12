“50평 아파트 드립니다”…1730만 유튜버 보겸, 초대형 경품 내놨다

구독자 1730만명을 보유한 인기 유튜버 보겸이 50평대 아파트를 구독자에게 경품으로 제공하겠다고 밝혀 화제다.

보겸은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 ‘보겸TV’에 ‘1730만 유튜버 처음으로 집 공개합니다’라는 제목의 영상을 공개했다. 약 5개월 만에 올라온 영상에서 그는 “이번 프로젝트에 몇십억원이 들었다”며 “몇 달 동안 영상을 올리지 못한 이유가 이것 때문”이라고 말했다.

유튜브 채널 ‘보겸TV’ 영상 캡처

이어 “내가 인생 처음으로 아파트를 사봤다. 살려고 산 집이 아니라 드리려고 산 집”이라며 “15년 동안 방송을 하며 시청자들에게 드린 선물만 해도 100억원 후반대에 달하고 곧 200억원을 넘을 것”이라고 덧붙였다.

보겸은 인터넷 방송 플랫폼 SOOP(옛 아프리카TV)에서 활동을 시작해 게임과 토크 콘텐츠로 인기를 얻은 크리에이터다. 그는 그동안 전자기기부터 포르쉐와 람보르기니 등 고가의 차량을 구독자에게 증정하는 대형 이벤트를 진행해 주목을 받아왔다.

유튜브 채널 ‘보겸TV’ 영상 캡처

보겸은 “람보르기니 우루스를 구독자에게 증정했을 때 ‘다음은 집이냐’는 댓글이 많았다”며 “여러분 말이 맞다. 이번에는 아파트”라고 말했다. 이어 “2012년 인터넷 생방송을 시작한 뒤 항상 시청자들에게 무엇을 더 해줄 수 있을지 고민해 왔다”며 “그 고민이 결국 여기까지 오게 만든 것 같다”고 이번 이벤트의 취지를 설명했다.

영상에서 보겸은 전용면적 약 165㎡ 규모의 50평대 아파트 내부를 공개했다. 전체 리모델링을 마친 상태인 해당 아파트에는 넓은 거실과 호텔식 침실, 간접 조명이 설치된 천장 등 고급 인테리어가 적용됐다. 그는 “람보르기니 우루스보다 훨씬 많은 돈이 들어갔다”며 “가구 하나하나가 천만 원대가 넘는다”고 밝혔다.

이벤트 참여 조건으로는 ‘보겸TV’와 ‘보겸S’ 채널 구독, 좋아요, 알림 설정과 함께 월 990원멤버십 가입을 제시했다.

유튜브 채널 ‘보겸TV’ 영상 캡처

해당 영상은 공개 직후 큰 관심을 끌며 12일 오전 기준 조회수 약 368만회를 기록했고 댓글도 38만개 이상 달렸다. 네티즌들은 “로또보다 더 크다”, “다음은 또 뭘까”, “꼭 필요한 사람에게 갔으면 좋겠다” 등의 반응을 보였다.

다만 경품으로 아파트를 받을 경우 세금 부담도 적지 않을 것으로 보인다. 경품으로 받은 자산은 세법상 기타소득으로 분류돼 약 22%의 원천징수 세율이 적용된다. 35억원대 아파트를 기준으로 단순 계산하면 약 7억원 이상의 세금이 발생할 수 있다.

여기에 전용면적 85㎡ 초과 주택 취득 시 약 3.5% 수준의 취득세도 추가로 부과돼 총 세금이 약 9억원에 이를 수 있다는 추산이 나온다.

