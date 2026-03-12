인구 2700명 마을도 새벽배송…쿠팡, ‘식품 사막’ 깊숙이 로켓 쐈다

강원도 삼척의 한 어촌 마을과 전남 무안의 면 단위 지역 주민들도 이제 아침이면 집 앞에서 신선식품 배송 상자를 받아볼 수 있게 됐다. 쿠팡이 최근 지방 중소도시와 인구 감소 지역을 중심으로 신선식품 새벽배송 서비스 ‘로켓프레시’ 권역을 잇달아 확대하고 있기 때문이다. 대형마트나 전통시장 접근성이 낮은 이른바 ‘식품 사막’ 지역까지 물류망이 뻗어가고 있다는 평가가 나온다.

12일 쿠팡에 따르면 이달 들어 경북 북부권과 충남 서해안권, 전남 일부 지역 등 지방 중소 도시를 중심으로 새벽배송 가능 권역을 단계적으로 넓히고 있다. 강원과 경남, 경기 동남부 지역 등에서도 서비스 확대가 이어질 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 확장으로 새벽배송 접근성이 크게 개선된 것으로 보고 있다.

쿠팡이 지방 물류망 확대에 속도를 내는 배경에는 ‘선제적 인프라 구축 전략’이 자리 잡고 있다는 분석이 많다. 인구 밀도가 낮고 배송 동선이 긴 지방은 물류 효율이 떨어지는 대신 초기 투자 장벽이 높아 경쟁사가 쉽게 진입하기 어렵다. 쿠팡은 지방 물류센터와 중간 배송 거점 구축에 수조원 규모의 투자를 이어가며 전국 단위 배송망 완성을 추진하는 것으로 알려졌다.

최근 유통 시장 경쟁 심화와 물류 비용 상승 등 대외 환경이 녹록지 않은 상황에서도 지방 서비스 확대 기조는 유지되고 있다. 업계 관계자는 “지방 새벽배송 확대는 단기적으로는 비용 부담이 큰 사업 모델이지만 장기적으로는 소비자 충성도와 시장 선점 효과를 노린 전략적 선택으로 볼 수 있다”고 말했다.

이번 서비스 확대 지역에는 인구 1만명 이하의 소규모 읍·면 단위 생활권도 일부 포함된 것으로 전해졌다. 장을 보기 위해 차량 이동이 필수였던 지역 주민들에게는 새벽배송이 단순한 편의 서비스를 넘어 생활 안정성과 직결된 변화로 받아들여지고 있다. 특히 고령 인구 비중이 높은 지역에서는 신선식품 접근성 개선 효과가 클 것으로 전망된다.

전문가들은 이번 움직임이 단순한 배송 서비스 확대를 넘어 지역 소비 구조 자체를 바꿀 수 있다고 보고 있다. 지역 내 오프라인 유통 인프라가 줄어드는 상황에서 온라인 물류망이 새로운 생활 기반으로 자리 잡을 가능성이 커지고 있기 때문이다.

삼척의 한 주택 현관 앞에 놓인 새벽배송 상자는 단순한 택배 박스를 넘어 지방 생활 환경 변화의 상징적 장면으로 읽힌다. 신선식품을 구하기 위해 먼 거리를 이동해야 했던 일상이 조금씩 바뀌는 순간이다. 유통 기업의 물류 전략이 인구 감소 지역의 소비 풍경까지 재편하는 시대가 현실이 되고 있다.

