있지 유나, 설렘 지수 높이는 비주얼…첫 솔로 콘셉트 포토

그룹 있지(ITZY) 유나가 꿈결 같은 비주얼을 뽐냈다.

유나는 오는 23일 새 앨범 '아이스크림'(Ice Cream)과 동명의 타이틀곡을 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔한다. 지난 10일과 11일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 다채로운 매력의 콘셉트 포토를 순차 공개한 데 이어 12일 설렘을 증폭시키는 새 이미지를 선보였다.

있지 유나(JYP엔터테인먼트 제공)

사진 속 유나는 새하얀 배경 위 빛나는 비주얼로 이목을 집중시켰다. 커다란 깃털이 달린 모자와 화려한 액세서리, 시원한 색감의 스타일링이 유나의 에너지와 조화를 이뤘다. 유나는 마음을 사로잡겠다는 듯 당당하게 어딘가를 겨냥하는가 하면, 선베드에 누워 여유를 만끽하는 모습으로 개성을 표현했다.

새 앨범 '아이스크림'에는 동명의 타이틀곡을 필두로 '비보이'(B-Boy), '블루 메이즈'(Blue Maze), '하이퍼 드림'(Hyper Dream)까지 총 4곡이 실린다. 최근 종영한 첫 연기 도전작인 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 색다른 모습으로 시청자를 매료한 유나가 그룹 두 번째 솔로 주자로 나서 무대 위 존재감을 드러낸다.

유나의 이름으로 처음 선보이는 앨범 '아이스크림'과 동명 타이틀곡은 오는 23일 오후 6시 정식 발매된다. 당일 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 특별한 순간을 팬들과 함께한다.

