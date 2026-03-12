MC딩동에 머리채 잡힌 女 BJ, 결국 고소… "전치 2주, 정신과 상담"

사전MC로 이름을 알린 방송인 MC딩동에게 인터넷 생방송 도중 폭행을 당한 여성 BJ A씨가 입장을 냈다.

A씨는 10일 온라인 커뮤니티에 "서로 욕하는 건 오케이 한 부분이다. 또 평소에 (MC딩동이) 2년 전 (음주) 사건을 본인이 개그 소재로 많이 이야기했다. (MC딩동이) 제일 무시하던 게 나였고, 내 목소리가 귀에 잘 들렸다고 말했다"고 주장했다.

MC딩동, 딩동해피컴퍼니 캡처

MC 딩동의 진정성 있는 사과가 있다면 고소까지는 할 생각이 없었다는 A씨는 하지만, 그냥 고소하기로 마음먹었다고 했다.

그는 "나는 지금 PTSD, 공황 등으로 정신과 상담을 받고 있고 상해 진단서는 전치 2주가 나왔다. 그제 변호사를 고용했고 어제 고소가 들어갔다"고 설명했다.

또 “MC딩동이 먼저 합의금 1000만원을 불렀지만, 거절한 상태다. 변호사가 단순 폭행으로 합의를 권하고 있지만 이것도 거절 중"이라며 "MC딩동이 계속 사과 문자를 보내고 있지만 변호사를 통해 연락해 달라고 말한 상태"라고 덧붙였다.

MC딩동은 최근 한 인터넷 생방송에 출연해 여성BJ를 폭행하는 듯한 동작으로 논란에 휘말렸다. 이 BJ가 MC딩동의 과거 음주운전 사건을 언급하자, 이같이 행동한 것이다. MC딩동은 이내 눈물을 흘리며, 시청자와 BJ에게 사과했다. 그는 "그 이야기를 듣자마자, 트라우마가 있고 아이들이 생각이 나서 그랬다"고 고개를 숙였다.

이후 MC딩동은 해당 건이 온라인에서 난리가 나자 왜곡 확대 해석됐다며, 일부 누리꾼들을 상대로 법적대응을 시사했다.

특히 이번 건은 앞서 MC딩동이 음주운전을 한 혐의가 있어 그에 대한 비판이 더 커졌다. MC딩동은 2022년 서울 하월곡동 인근에서 만취 상태로 자신의 벤츠 차량을 몰다 신고를 받고 출동한 경찰의 음주측정을 거부하고 도주하다 체포됐다. 이로 인해 도로교통법 위반(음주운전), 특수공무집행방해, 특수공무집행방해치상 등의 혐의로 구속 기소됐고 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 그는 자숙 끝에 최근 '현역가왕 시즌3'의 사전 MC로 활동하며 조심스럽게 복귀를 시도했다.

<뉴시스>

