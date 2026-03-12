“부모님 위해 20만원 결제했는데”…먹는 알부민의 ‘몸속 진실’

어버이날을 앞두고 ‘기력 회복에 좋다’는 설명에 20만원이 넘는 먹는 알부민을 결제하는 자녀들이 늘고 있다. 퇴근길 대형마트 건강기능식품 코너에서 고가 영양제를 고르는 모습은 이제 낯설지 않은 풍경이 됐다. 하지만 전문가들은 부모 세대의 체력을 좌우하는 핵심은 비싼 영양제보다 매일의 식탁 관리에 있다고 말한다.

온라인 쇼핑몰에 게시된 고가 ‘먹는 알부민’ 제품 판매 화면. 전문가들은 대부분 소화 과정에서 아미노산 형태로 분해된 뒤 흡수된다고 설명한다. 게티이미지

12일 질병관리청 ‘국민건강영양조사’에 따르면 국내 65세 이상 인구 가운데 약 30%대는 하루 단백질 섭취량이 평균필요량(EAR)에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 특히 여성 고령층에서 부족 비율이 상대적으로 높게 관찰된다.

의료계에서는 이러한 근감소 불안 심리가 최근 약 5조원대 후반에서 6조원 수준으로 성장한 국내 건강기능식품 시장 확대의 배경 가운데 하나로 작용하고 있다고 분석한다.

◆불안 심리 파고든 ‘알부민 향수’ 마케팅

왜 유독 알부민일까. 과거 의료 환경이 열악했던 시절 병원에서 맞던 ‘알부민 주사’ 경험이 일부 세대에게 강하게 기억돼 있다는 해석도 나온다.

일부 판매 채널에서는 ‘병원 주사 성분과 동일’이라는 표현이 활용되기도 한다. 다만 대부분 제품에는 ‘질병 예방 및 치료 목적의 의약품이 아니다’라는 안내 문구가 함께 표기돼 있다.

직장인 김모(42) 씨는 “기력 회복에 즉각적이라는 광고를 보고 큰맘 먹고 결제했지만 일반 단백질 식품과 체내 이용 방식에서 큰 차이가 없다는 설명을 듣고 허탈했다”고 말했다.

◆입으로 먹는 단백질은 결국 ‘분해 후 흡수’

생리학적으로 단백질은 음식 형태와 관계없이 소화 효소에 의해 아미노산이나 짧은 펩타이드 형태로 분해된 뒤 장에서 흡수된다.

특정 단백질 제품을 섭취한다고 해서 주사처럼 원형 단백질 상태로 체내 기능을 직접 보충할 수 있다고 기대하기는 어렵다는 것이 전문가들의 설명이다.

서울의 한 대학병원 종양내과 교수는 “알부민이나 콜라겐 등 특정 단백질을 섭취한다고 해서 해당 성분이 그대로 혈액으로 들어가 기능을 수행한다는 인식은 과학적 근거가 제한적”이라며 “병원에서 알부민 주사를 사용하는 경우는 간 기능 저하 등으로 혈중 단백질 농도를 신속히 조절해야 하는 의료적 상황에 해당한다”고 말했다.

현장에서 고령층 영양 상담을 맡고 있는 한 영양사는 “비싼 영양제를 먹고 있다는 안도감 때문에 정작 중요한 식사를 소홀히 하는 것이 더 큰 문제”라며 “노년기에는 매일 꾸준히 균형 잡힌 단백질 식단을 유지하는 것이 근육 감소 예방의 핵심”이라고 강조했다.

◆해답은 결국 ‘식탁의 기본’

전문가들은 부모 세대의 체력 관리 해법은 고가 영양제 상자가 아니라 일상적인 식단 관리에 있다고 입을 모은다.

국내 건강기능식품 시장은 최근 약 6조원 규모로 성장했다. 의료계는 균형 잡힌 식단 관리의 중요성을 강조하고 있다. 게티이미지

달걀, 생선, 두부, 우유 등 필수 아미노산이 고르게 포함된 식품을 매 끼니 손바닥 크기 정도 분량으로 나누어 섭취하는 것이 바람직하다.

식사 후 가벼운 걷기 등 일상 활동을 유지하는 것은 섭취한 단백질 활용도를 높이는 생활 습관으로 권장된다. 오늘 퇴근길, 수십만원짜리 영양제 상자 대신 달걀 한 판을 들고 부모님 식탁 앞에 앉는 선택이 더 오래 남는 건강 투자일 수 있다.

부모님 식탁, 단백질 ‘가성비’ 채우는 3원칙 △매 끼니 단백질 식품 나누어 섭취 살코기·생선·두부 등을 끼니마다 적정량 포함하는 식습관이 중요하다. △달걀은 대표적인 ‘완전 단백질’ 식품 삶거나 찐 형태로 하루 1~2개 정도 섭취하면 소화 부담이 상대적으로 적다. △식후 가벼운 움직임 병행 섭취 후 일상 활동을 유지하면 단백질 활용 과정에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

