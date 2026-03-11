강원산지 ‘대설’… 내륙 곳곳 꽃샘추위

강원과 경북 동해안, 영남 지역 곳곳에 12일 비나 눈이 내리겠다. 내륙을 중심으로 아침 영하권 추위가 이어진다.



11일 기상청에 따르면 중국 동북부에서 동해북부해상으로 동풍이 불면서 12일 오전부터 13일 오후까지 강원동해안·강원산지·경북동해안·경북북동산지·부산·울산·경남동부내륙에 비나 눈이 내리겠다. 우리나라 대기 상층에 영하 30도의 찬 공기를 동반한 기압골이 지나는 영향으로 대기가 불안할 전망이다. 대전·세종·충남남동내륙·충북·전라동부·경북동해안산지·경북북동산지와 영남권에는 비가 내리겠다.

꽃샘추위가 찾아온 지난 8일 오전 서울 종로구 광화문역 인근에서 시민들이 이동하고 있다.뉴스1

특히 강원산지에는 최고 20㎝ 눈이 쌓이겠다. 12일 오후부터 13일 새벽까지 시간당 1∼3㎝(일부 5㎝ 안팎), 12일 오전과 13일 오전에는 시간당 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다. 강원북부동해안에는 시간당 1∼3㎝, 경북북동산지는 1∼5㎝, 울릉도와 독도는 3∼8㎝ 눈이 쌓이겠다.



전국 아침 최저기온은 ?3~5도, 낮 최고기온은 7~13도로 평년과 비슷한 수준을 보이겠다. 다만 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 떨어지는 지역이 있겠다. 주요 도시 예상 최저·최고 기온은 서울 1도와 13도, 인천 1도와 12도, 춘천 -2도와 12도, 대전 0도와 12도, 광주 2도와 13도, 대구 2도와 12도, 울산 3도와 11도, 부산 5도와 13도로 일교차가 크겠다.

